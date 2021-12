Chavarría ya está de vuelta. Y ha regresado para quedarse. el delantero argentino ha pasado por uno de los momentos más complicados que se pueden dar en la carrera de un futbolista, una lesión de ligamento cruzado, pero ya está totalmente recuperado y tiene su rodilla en perfectas condiciones para seguir poniéndose a tono para ser un hombre importante en lo que resta de temporada, y mientras esté en el club. El atacante blanquiazul jugó más de 45 minutos por primera vez después de muchos meses en el encuentro de Copa en el Cerro del Espino y ahora solo piensa en recuperar su «nivel futbolístico» para ayudar al equipo a cumplir uno de sus deseos, ascender con el Málaga CF a LaLiga Santander.

¿Cómo se encuentra a nivel personal en estos momentos?

A nivel personal muy bien, ya recuperado de la ultima lesión. Tuve varias semanas para volver a entrenar. Jugué el miércoles 60 minutos. Se nota la falta de ritmo. Sirven para ponerme a punto. Es el tercer partido que hago, ya pude jugar 60.

¿Qué sintió la primera vez que volvió a pisar el césped después de tanto tiempo?

La verdad es que mucha emoción. Pasé un momento muy duro. Me tocó. La recuperación fue muy larga. Gracias al trabajo lo pude hacer. Me fui con esa sensación, con esa molestia muscular. Ya pasó. Ahora quiero ponerme a punto físicamente para ayudar al equipo.

Y justo llega otra lesión, aunque menos grave. ¿Cómo lo afrontó?

Ya me había pasado la otra vez. Sabía que podía pasar. Traté de recuperarme de la mejor manera posible, trabajar y entrenar. Eso se echa mucho de menos.

Las lesiones de ligamento cruzado son algo complicado en la carrera de futbolista. Ha vivido dos. ¿Le sirvió esa primera experiencia?

Sí, la primera me tocó con 19 años. Sin haber debutado profesionalmente. Nunca tuve problemas hasta ahora. Sabía que iba a quedar bien de la pierna. Es un trabajo que conlleva ponerse a punto físicamente y nivel de piernas.

Cuando ocurrió, siendo ya un jugador veterano, ¿sabía en todo momento que iba a volver?

Lo tenía muy claro. Me sentía pleno físicamente. No tenía problemas para entrenar y competir. Siento que me quedan muchos años por delante.

Muchos años por delante... ¿en Málaga?

Esperemos que sí. Firmé un contrato de dos años, uno nunca sabe lo que puede pasar. Lo más importante es el presente, estar sano. Es lo principal. El nivel futbolístico lo voy a recuperar seguro.

El Málaga y Manolo Gaspar no tuvieron dudas para renovarle. ¿Confió siempre en que sería así?

Sí, desde el primer momento se portaron muy bien. Ya estábamos en conversaciones, no influyó en nada. Yo quería quedarme aquí en Málaga. Fue rápido y simple. Le agradezco mucho al club.

Hablando ya un poco de la presente temporada, ¿cómo ve al equipo?

Bien, tuvimos partidos muy buenos, sobre todo de local. Sumamos pocos puntos de visitante, pienso que lo podemos revertir. Si logramos mejorar vamos a terminar en los puestos de arriba. Antes de nada hay que ganar al Leganés y alcanzar los 30 puntos.

Vienen ahora de una eliminación copera, ¿la esperaban?

No tuvimos un buen partido. Es la realidad. Los partidos de Copa son así. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, viene un partido importante el sábado.

El sábado sí que no se puede fallar para seguir enganchados a los puestos altos de la tabla.

También contra el Amorebieta no fue el mejor partido. El primero que perdemos en casa, no lo hicimos bien. Contra el Eibar se vio la reacción, es uno de los mejores de la categoría, tuvimos opción de ganar el partido.

Se pitaron dos penaltis que fueron, como mínimo, muy dudosos...

No me gusta meterme en esos temas. Fueron muy dudosos, fueron pitados rápidamente. Esperemos que los partidos que vienen se nos dé para nosotros.

Está siendo una temporada de altibajos emocionales en cuanto al equipo. ¿Cree que se le está exigiendo demasiado a esta plantilla?

Nosotros somos profesionales, aceptamos las críticas. La gente y la prensa puede pensar lo que quiera. Vamos a dejar todo hasta el último partido para lograr el objetivo. Si terminamos con 30 puntos la primera vuelta va a ser ideal. Dan un posicionamiento para optar al play off a final de temporada.

¿Y a José Alberto? ¿Son desproporcionadas algunas críticas que está recibiendo?

El trabajo que está haciendo es muy bueno, estamos con él a muerte.

Lleva dos temporadas en el Málaga. ¿Cree que hay mejor plantilla que el curso pasado?

Sí, la plantilla está mejorada este año. Hay más fichas profesionales. Hay canteranos que están dando mucho al equipo.

Por tanto no hay otro objetivo que luchar, al menos, por la sexta plaza y jugar el play off de ascenso...

Sí, sin duda. Estuvimos a mitad de tabla el torneo pasado. Hay que ir partido tras partido. Es imposible decir ahora mismo si vamos a ascender o no.

Este año hay más competencia arriba. Roberto, Brandon, Sekou… ¿Cómo los ve?

Lo están haciendo muy bien. Brandon, Sekou, Roberto... todos aportamos al equipo. En lo personal pretendo recuperar mi nivel y tener sitio en el equipo.

Se habla siempre de la falta de gol. ¿Cree que hace falta algún refuerzo en la delantera en el mercado invernal?

Eso ya depende de la gente que trabaja con Manolo Gaspar, tenemos buenos delanteros y vamos a superar los goles de la primera vuelta.

¿Y en otras posiciones?

No me gusta meterme en el trabajo de otras personas, no depende de mí. Hay un gran grupo, si viene algún jugador será bien recibido.

Para ir terminando, ahora que se acercan las Navidades, ¿algún deseo personal?

Cuanto antes poder estar dentro del once y ser útil al equipo. Meter muchos goles en la segunda parte de la temporada. Mi sueño es ascender en Málaga, esperemos que se dé.