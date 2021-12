El Málaga CF sigue peinando el mercado en busca de reforzar el equipo de cara a la segunda parte del campeonato y ya ha salido a la luz el nombre de otro jugador que podría llegar a la disciplina blanquiazul: Álex Blanco. Según apuntó Radio Marca, el extremo del Valencia está en los planes de Manolo Gaspar como una de las posibles incorporaciones en el periodo invernal de fichajes.

El joven extremo del Valencia no cuenta para José Bordalás. No ha disputado ni un solo minuto en toda la temporada, ni siquiera en Copa del Rey, lo que hace que su continuidad en Mestalla a partir del mercado invernal sea complicada. El conjunto blanquiazul es uno de los interesados en hacerse con sus servicios, pero no es el único. Equipo de LaLiga SmartBank como el Sporting de Gijón y el Zaragoza también han puesto sus miras en el jugador de 23 años y dificultan la operación.

Otro de los interesados, que ya lo intentó el pasado verano, es el FC Copenhague. El conjunto danés es un habitual en competiciones europeas y ya intentó llevárselo en propiedad durante el periodo estival de fichajes.

Mientras tanto, el club malagueño sigue pendiente de resolver la sanción impuesta por la FIFA para poder reforzarse durante el mes de enero. En Martiricos están a la espera de recibir esa primera partida de dinero procedente del acuerdo de LaLiga con CVC para hacer frente a la deuda con Cenk Gonen y sortear la prohibición de fichar hasta el verano de 2023. La confianza en solucionar este asunto a corto plazo es total en las oficinas de La Rosaleda.