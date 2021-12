No sólo son actualidad en el Málaga CF los contagios por Covid. Los últimos días del año generan todo tipo de apuestas sobre futuribles para reforzar las plantillas. Aunque el club malaguista está a la espera de saber si la FIFA autoriza la ventana de este mes de enero, en virtud del recurso presentado contra la sanción con no poder fichar hasta el verano de 2023, en La Cueva se trabaja a destajo como en cada periodo navideño. El equipo liderado por Manolo Gaspar tiene en el tablero al mediocentro catalán Aleix Febas, como posible recambio a la baja de larga duración que representa Luis Muñoz.

El jugador del Real Mallorca, cuyos derechos son compartidos por el Real Madrid, también suena para incorporarse al Tenerife. Pero en el seno del conjunto blanquiazul no se descarta entrar en la puja, con esa consigna previa de recibir el visto bueno de la FIFA. Esa misma tesitura ha enfriado otras tentativas sobre futbolistas como Fran Mérida o Iván Martín que también aparecen en las agendas de Martiricos. Los responsables deportivos del club insisten, no obstante, en que de no poder reforzarse el plantel actual deberán volver a tirar de canteranos. Y recuerdan que esta receta fue clave para poder solventar la difícil papeleta que se presentó a principios de la anterior campaña, sin apenas margen para completar las alineaciones ante la falta de fichas profesionales en el primer equipo.