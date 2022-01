Las 12 uvas, un brindis y poco más. Así debió ser la nochevieja para los integrantes de la plantilla y el cuerpo técnico del Málaga CF, además de la cuarentena que muchos de ellos siguen guardando después de dar positivo en coronavirus hace unos días. El año nuevo malaguista llega sin muchas novedades, no hay más contagios ni tampoco nuevos movimientos en el mercado invernal de fichajes ya que aún permanece vigente la sanción que impuso la FIFA a la entidad de Martiricos por el ‘Caso Gönen’.

Sin tiempo que perder ante el enfrentamiento del lunes en Alcorcón, el conjunto blanquiazul volvió a darse cita ayer en las instalaciones de Martiricos para arrancar 2022 con un nuevo pie y dejar atrás los fantasmas de la primera mitad de la temporada, en la que la victoria en casa se ha seguido resistiendo hasta la fecha.

El equipo de José Alberto no logró acabar el 2021 con el objetivo de los 30 puntos en el casillero cumplidos, así que con la vuelta a la competición, y sin tener más retos por delante tras la eliminación de Copa del Rey, el reto se mantiene vigente.

Aunque el míster no acostumbra a dar muchas pistas sobre los jugadores con los que contará en cada encuentro, este mediodía comparecerá ante los medios en la previa del duelo frente al cuadro alfarero y podrá despejar dudas de los futbolistas que están o no disponibles para esta jornada. Desde que se conoció la noticia de los contagios por Covid-19, el club no hizo ninguna distinción sobre si los afectados eran jugadores, integrantes del staff técnico o cualquier otro miembro del equipo de diferente índole. La buena noticia es que no ha aumentado el número de contagiados. Mientras tanto, los integrantes del Atlético Malagueño siguen arrimando el hombro -y los pies- para completar el equipo y que el entrenador blanquiazul tenga opciones para confeccionar una convocatoria y un once con el que competir.

Por su parte, el conjunto madrileño cuenta actualmente con cinco jugadores contagiados por coronavirus. El club lo anunció hace cuatro días, tras la vuelta de las vacaciones y las pertinentes pruebas que todos los clubes se realizaron.

Inicio del mercado

Con enero llega el nuevo año y el mercado de fichajes. Desde La Cueva siguen muy de cerca a Vadillo y solo faltaría el acuerdo entre los club. Es más, podría sumarse una nueva operación entre Málaga CF y Espanyol en este mercado invernal de fichajes. Después de que Víctor Gómez llegase en verano y el ya conocido interés por Álvaro Vadillo, otro perico como Fran Mérida también podría entrar en la operación y acabar este curso decido en el conjunto boquerón. A su vez, el club mantiene su interés en Febas, pero toda operación queda a la espera de la resolución de la FIFA.