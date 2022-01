El de mañana será, sin duda, un encuentro especial para el técnico José Alberto . Lo bueno es que el entrenador asturiano conozca al rival es que quizá sabe mejor los puntos débiles a los que atacar

Además, será el primer encuentro de 2022 en Martiricos. “ Volvemos a La Rosaleda, venimos de una victoria, queremos enganchar esa regularidad . Es un partido especial, me gustará ver a gente a la que quiero, pero lo que más me gusta es conseguir los tres puntos ".

También el portero Dani Martín se reencuentra con el equipo que le vio crecer . Sobre el rendimiento del cancerbero, el míster hizo hincapié en que “viene de una lesión grave, de estar muchos meses sin jugar y antes de eso sin contar con minutos. Ahora está empezando a ser lo que él es. No hemos visto todavía su verdadero nivel, que yo sé cuál es ".

Analizando al rival, José Alberto apuntó que el Sporting “ tiene muchos automatismos y mecanismos similares a los que nosotros buscamos . Con jugadores veteranos y jóvenes que vienen de abajo con muchísima calidad y desparpajo. Es asociativo, intenta iniciar el juego desde atrás y es uno de los equipos con mayor posesión en campo propio. Tiene un excelente portero y un excelente delantero. Por todo esto, él cree que el de mañana "es un partido de Primera" .

El Málaga CF encara este choque con el subidón de la primera victoria fuera de casa pero con conocimiento de que queda mucho por mejorar… y el entrenador lo sabe. “ No me gusta sacar pecho nunca y no lo voy a hacer ahora. Habría que pagar a quien aguantó los 90 minutos , pero a nivel defensivo hicimos muy buen trabajo, que nos faltó en los últimos partidos. A nivel ofensivo no hicimos buen partido, fuimos imprecisos, nos costó generar pases y ocasiones de gol y ahí tenemos que mejorar. Nos ha dado la posibilidad de ganar, de recuperar jugadores y esta semana ha sido otra historia. Mañana volvemos a casa, nuestra trayectoria como locales es inmejorable y es el camino que queremos seguir, recuperar esa identidad, esa intensidad en casa y no solo aquí, ahora tenemos que dar un paso al frente, dar nuestra mejor versión y creo que así va un ser ", concluyó.