Durante el mes de enero, lo que ocurre sobre el terreno de juego comparte protagonismo con el trabajo en los despachos. La dirección deportiva del Málaga CF se ha movido rápido en la jungla del mercado invernal y ya ha incorporado a Álvaro Vadillo y Aleix Febas, dos jugadores que dejaron un gran sabor de boca en su debut el pasado domingo frente al Sporting. Pero los movimientos en forma de fichajes no se van a frenar ahí, o al menos esa es la intención que tiene el club de Martiricos.

Aún quedan 20 días de periodo invernal de fichajes, tiempo suficiente para Manolo Gaspar y los miembros de La Cueva encuentren efectivos del agrado del entrenador en las posiciones que el Málaga tiene más urgencias. Uno de los puestos claves a reforzar es el del central. La lesión de Juande durante una parte de la primera vuelta dejó patente las carencias que tiene el equipo de José Alberto en esa parcela. Ismael Casas apenas cuenta, Lombán no ha estado a la altura cuando se le ha necesitado y Peybernes sigue alternando buenas actuaciones con partidos muy flojos. El francés mejoró con el regreso de Juande al equipo este pasado domingo, pero la sensación es que la plantilla necesita otro central que compita por la titularidad.

De momento no han salido a la luz demasiados nombres, pero la dirección deportiva está a la expectativa de los descartes que se pueden producir en equipos de Primera de cara a la segunda parte del campeonato. Parece claro que el conjunto blanquiazul necesita un refuerzo para el centro de la zaga y en eso está Manolo Gaspar. Eso sí, habrá paciencia y no se fichará por fichar. El central vendrá si se da por hecho que mejorará el nivel competitivo de la plantilla.

Más allá de eso, ha quedado demostrado en muchos partidos una preocupante falta de acierto de cara a la portería rival. Y ahí puede estar la guinda de este mercado invernal, la llegada de un delantero centro que aumente la capacidad goleadora del equipo. El gol se paga caro y no es fácil nada fácil encontrar en enero un ariete a un precio accesible que garantice un rendimiento aceptable desde el minuto 1. Quedan casi tres semanas de mercado por delante y no es descartable que ese movimiento se pueda producir.

La apuesta que hizo el club en verano no ha salido del todo bien. A Pablo Chavarría le está costando encontrar ritmo competitivo más de lo que se esperaba, ahora mismo está muy lejos del jugador que maravilló en La Rosaleda antes de su lesión de ligamento cruzado. Además, Sekou Gassama no ha encontrado continuidad en ningún momento entre lesiones y momentos de bajo rendimiento. Por ahora, no está siendo el delantero titular indiscutible que se pensaba en verano. La opción de Roberto está ahí, pero no se le puede dejar todo el peso del ataque a un jugador que acaba de explotar.

Así las cosas, el fichaje de un delantero que aporte gol al equipo sería el broche perfecto a un mercado invernal que ha comenzado con dos incorporaciones notables y que todavía puede dejar algún regalo más en Martiricos. Fichar un ariete daría un salto de calidad a la plantilla y sería el motivo definitivo para no tener otra opción que pelear por jugar el play off.

El Málaga tiene nueva mascota: Súper Boke

El Málaga CF tiene nueva mascota oficial: Súper Boke. Tras tres procesos de selección y más de dos meses de espera, esta creación es la ganadora del concurso abierto que la Entidad propuso a sus aficionados.

Mario, el creador, recibió la noticia con gran alegría: «¿Vuestro 2022 qué tal? El mío ha empezado siendo el creador de la mascota del Málaga CF... no tiene ningún tipo de sentido!! GRACIAS @MalagaCF y a todos los que han apostado por Súper Boke, es un auténtico HONOR que algo mío forme parte de mi equipo y de mi ciudad.», puso en tuit desde su cuenta personal.

El joven artista reconoció que al ver la publicación del club en RRSS no pudo resistirse a participar y, pronto, le llegó la inspiración. Ahora, Súper Boke es una realidad.

El jurado estuvo compuesto por el consejero de Relaciones Institucionales y de Protocolo del club, Francisco Martín Aguilar, el director deportivo, Manolo Gaspar, el director de La Academia MCF, Sergio Paulo Barbosa Valente, ‘Duda’, el miembro del Área Social de la Fundación MCF, Sebastián Fernández Reyes, ‘Basti’, el consejero del Málaga CF Femenino y presidente de los Málaga Forever (veteranos), Manuel Hernández Navarrete, el coordinador de la Fundación MCF, Lucas Rodríguez, la responsable de Recursos Humanos, María del Mar Jiménez, la miembro del Área de Negocio, Laura Chicón, el miembro del Área Legal, Alberto Díaz, y la miembro del Área Financiera, Carmen Rodríguez