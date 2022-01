Directo y sin tapujos. Así ha sido la entrevista que el técnico del Málaga CF, José Alberto López, ha concedido en el día de hoy en Cope Málaga para desgranar cómo afronta la segunda vuelta de la competición de plata española. Después de numerosas críticas, el asturiano analiza el trabajo de sus jugadores y el suyo propio.

"Nos gusta ver a un Málaga que recupera en campo contrario, con laterales largos y que genera juega. Ahora debemos darle continuidad. La lesión de Luis Muñoz nos hizo mucho daño. Tiene ida y vuelta y recorrido, es uno de los jugadores más importantes. Eso altera, pero también la lesión de Jozabed al inicio, las dos lesiones de Ramón, gente de mucho fútbol y talento. La gente de buen pie son las que te generan fútbol y los hemos tenido muy a cuenta gotas", comentó. Y también añadió que la llegada de Febas y Vadillo en el mercado invernal "van a potenciar las virtudes que queremos buscar". Analizando individualmente a Febas, José Alberto remarcó que el catalán "encaja en esa idea de juego que nos gusta de fútbol vertical. Aclara el juego de manera brillante. Es un jugador de mucho nivel. Habrá partidos que habrá que dar mayor equilibrio. Me gusta la pareja Febas – Ramón, pero es cierto que el Sporting nos pudo matar por esa falta de equilibrio a la contra".

Sobre la mala racha con la que el equipo cerró el pasado 2021, José Alberto revela que hicieron "buenos partidos sin premio, pero también grandes cagadas". Hay que hacer autocrítica y ver fuera al Málaga que vimos el domingo contra el Sporting. El mes de diciembre ha sido nuestro peor momento, hay que estar tranquilo y trabajar y sacar conclusiones. Creo en esta plantilla. Todos están teniendo oportunidades”

Pero además de los jugadores que han llegado, el técnico confía en los delantero que a día de hoy ya están en Martiricos. "Es cierto que los delanteros están gastando menos goles de lo que se esperaba, pero esto es una cosa de conjunto. Hay darle las mejores herramientas, si hay que llegar ocho veces para meter un gol habrá que llegar. Estoy convencido que Sekou va a hacer goles y también Chavarría. Brandon ya lo está haciendo y Roberto está aportando mucho".

En lo personal, el míster trata de hacer oídos sordos a las burlas fáciles. "Soy feo, calvo y gordo, pero eso no tiene nada que ver con fútbol. Tengo una trayectoria grande, nadie me ha regalado nada. No ha sido un camino de rosas, ha sido de piedra. He tenido muchas dificultades y las he ido superando. No tengo mala sensación de lo que es Málaga y los malagueños".

José Alberto ha llegado a ser pitado en La Rosaleda y muchos aficionados blanquizales incluso llegaron a pedir su dimisión. De aquel periodo, el técnico comenta que se sintió dolido. "Soy un hombre de club. Vivo por y para el Málaga. Se dijeron cosas de mí que no son justas. No es de recibo que digan que yo me he ido de un partido en el minuto 88, cuando me fui 30 segundos antes y porque pensé que pitó el final. Nunca abandonaría a mís jugadores, son sagrados. Hablo con todo el mundo que me encuentro, se filtró en twitter que tuve un problema con un espectador, una conversación normal. Menos mal que tuve dos testigos, luego dicen que somos unos vinagres por no pararnos, lo entiendo.Se me dieron unas hostias que no entiendo. Soy trabajador del Málaga y trabajo 24 horas por el club. Estoy súper feliz de estar en el Málaga".

Asimismo, dio pocas pistas en lo que respecta al mercado de fichajes. "La plantilla está abierta, si se puede mejorar lo vamos a hacer. Ya veremos las posiciones, dependerá del mercado y de los jugadores que pidan salir. Estoy contento con la plantilla que tenemos. Lo mejor es que nos respeten las lesiones. Ningún jugador me ha pedido salir. Entiendo que haya jugadores a disgusto por falta de minutos, no queremos a disgusto a nadie. Tenemos una plantilla súper comprometida y pelean para revertir su situación".

Por último, el preparador comentó que queda mucho para marcar los objetivos del Málaga CF. "Los 10 últimos partidos es lo que lo marcan todo y eso es lo que vamos a intentar llegar con opciones de todo a esa fase de la temporada y si nos metemos llegaremos en buena dinámica y ya se ve que ocurre con equipos como Rayo, Valladolid, Elche que llegaron en esa situación y subieron. Al nivel del domingo seremos un equipo difícil de ganar".