Se estrecha el cerco judicial para la familia Al-Thani. Después de meses y meses dilatando el proceso y haciendo oídos sordos en cada citación que llegaba desde Málaga -aunque fuese para declarar de manera telemática desde su país-, la orden de busca y captura contra el dirigente catarí que comandó la entidad de Martiricos parece estar más cerca que nunca.

Sin hacer ruido se están dando pasos hacia delante en el caso contra los Al-Thani después de que la APA los denunciasen por administración desleal y blanqueo de capital. Tampoco hay que dejar atrás los juicios entre Al-Thani y BlueBay por las acciones del Málaga CF. A finales de este mes, según apuntó el abogado de la APA, Francisco Valverde, en los micrófonos de Radio Marca Málaga, tendrán lugar dos encuentros. Uno será el día 24 entre BlueBay y José María Muñoz y el otro será con estos dos mismos protagonistas más Al-Thani.

Centrados en la querella criminal presentada por los Pequeños Accionistas con el dirigente catarí, la jueza que lleva el caso está acelerando los movimientos para poder emitir una orden de busca y captura para el jeque y sus hijos, también vinculados al club malacitano. La titular del Juzgado de instrucción Nº14 está comentando con la Fiscalía y otras partes personadas en la causa cómo avanzar en esta dirección. Es la única opción que le queda a la magistrada después de los numerosos y fallidos intentos por escuchar la versión de la familia Al-Thani. En esto, cabe destacar que la colaboración de las autoridades cataríes ha sido nula. Sus declaraciones son imprescindibles para que siga avanzando y la ausencia de las mismas está siendo el gran problema para que no se avance.

Otro punto relevante es que los Al-Thani han sido declarados solventes. Es decir: tendrán que pagar la fianza de más de 8,5 millones de euros impuestos por la jueza. «Esto supone que el juzgado no tiene que buscar más dinero», alegó Paco Valverde. «Son los 8,5 millones de euros que presuntamente Al-Thani habría sustraído de las arcas del Málaga. El Juzgado entendió que como medida cautelar era razonable que pidiéramos eso y acordó que los señores Al-Thani depositaran esa fianza y si resulta culpable ese dinero se quedan en las arcas del Málaga. En un principio ellos no lo hicieron, presentaron un inmueble en Catar y el Juzgado no lo aceptó. (...) El día que sea, si son condenados, el Málaga cobrará esos 8,5 millones de euros. Parte está en metálico y la otra parte se realizará vía subasta de las acciones», recordó el letrado.

Y aunque para que llegue ese día todavía queda muchísimo, con el fin del proceso judicial se abrirá un nuevo panorama, tal y como explicó Valverde. «Nos preocupa es la resolución de la instrucción que se está llevando a cabo, que se termine y quede claro de quién es la empresa, qué se va a gestionar y cómo se van a llevar las directrices del Málaga. El administrador es una figura provisional. Cuando se cierre el pleito, se emita la sentencia oportuna y el juzgado condene o no a Al-Thani, se abre un escenario. Para eso tiene que cerrarse la instrucción de estos señores, que tienen que declarar y en eso está empeñado el juzgado», remarcó. Y sí, se avanza de manera muy lenta, pero lo importante es que se dan pasos hacia adelante.