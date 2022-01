El discurso de los dirigentes del Málaga CF y los movimientos que se han hecho hasta la fecha parecen ir en una dirección concreta: en los despachos de Martiricos no están interesados -a priori- en incorporar a ningún otro delantero centro para lo que resta de temporada. Esto mismo lo dijo Manolo Gaspar alto y claro durante la rueda de prensa de presentación de Vadillo y Febas. En el mercado todo es posible, pero ahora mismo no es una prioridad para los miembros de La Cueva.

En un atípico fin de semana en Segunda División sin partidos, toca analizar el rendimiento de los jugadores de José Alberto López en lo que llevamos de temporada, algo que también influye en clave de fichajes. Los números no engañan y hay varios jugadores del Málaga CF que, independientemente de los resultados finales de los encuentros, están destacando en el equipo.

Una de las parcelas a destacar en el conjunto costasoleño es en el mediocampo. Sin dejar atrás lo mucho que ha afectado la lesión de larga duración de Luis Muñoz a la creación de juego en los planteamientos blanquiazules, cuando la salud lo permite ahí están Escassi, Paulino de la Fuente, Genaro, Jozabed o Kevin. De entre todos estos miembros del plantel boquerón, hay uno que destaca en los listados de LaLiga SmartBank: Paulino. El jugador cántabro no deja de pelear y encarar durante los partidos y eso le hace estar entre los mejores jugadores de la categoría a la hora de disputar balones, ya sea en campo contrario o en uno contra uno sobre la posesión del balón en el terreno de juego.

Los mejores números del Málaga CF se los reparten el santanderino y Brandon Thomas. En 23 partidos, el delantero mallorquín ha realizado 15 disparos a portería rival y ha marcado cinco goles. De los dos partidos de Copa del Rey solo disputó el primero ante el Rayo Majadahonda y en aquella ocasión no vio portería. Asimismo, Brandon emerge en el Top 3 de mejores rentabilizadores de los penaltis. El 60% de los goles que lleva este curso son desde la línea de penalti. Si ha firmado un total de cinco goles, tres de ellos ha sido desde los 11 metros, concretamente ante Real Valladolid, Tenerife y Sporting. Si en el transcurso del partido una jugada del mallorquín no acaba dentro de la portería rival, al menos que no falte la puntería a balón parado en la pena máxima.

Aún así, con todo lo que ambos jugadores aportan siguen estando muy por detrás de las estadísticas que logran jugadores de clubes como Girona o Ponferradina con las mismas aspiraciones a llegar, al menos, a la fase de ascenso que el propio Málaga CF. Stuani, atacante del Girona suma él solo más disparos de los que han realizado Brandon y Paulino juntos, un total de 32. A su vez, destacan Jesé Rodríguez (Las Palmas) con 26 tiros, Djurdjevic (Sporting) con 23 o el incombustible Yuri (SD Ponferradina) con 21. Prueba de que los miembros del conjunto entrenado por José Alberto deben dar un paso hacia adelante en este tramo de la temporada si quieren mantener opciones de luchar por algo más que la permanencia.

Blanquiazules regateadores

Paulino y Kevin destacan entre los mejores regateadores de la categoría, entrando en un selecto Top 10. Pese a su enorme juventud y la poca experiencia en el fútbol profesional, con su ímpetu y desparpajo el canterano blanquiazul es el sexto mejor en LaLiga SmartBank con 40 regates satisfactorios. Justo por detrás está Paulino de la Fuente con 38.

Todos estos son síntomas que dejan claro que, más allá de las grandes mejoras que tiene que experimentar el equipo, hay buena base y calidad en el equipo malacitano.