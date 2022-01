Víctor Gómez, internacional sub 21, está jugando esta campaña en el Málaga CF cedido por el Espanyol. El acuerdo entre clubes no incluyó ninguna opción de compra, por lo que el lateral diestro abandonará el equipo blanquiazul a final de campaña. En una entrevista concedida a Besoccer Málaga, el zaguero catalán asegura que prefiere centrarse en la temporada que está viviendo en Martiricos, donde dice sentirse muy feliz. «Es una cesión sin opción a compra. Cuando acabe la temporada pues tendré que terminar el contrato de cesión y volveré al Espanyol. No creo que sea hacer la mili. Hay ocasiones que te toca jugar en una Liga y otras en las que juegas en otra. Yo estoy feliz y contento de jugar en Málaga. Y el año que viene ya se verá. No pienso en el año que viene. Estoy centrado en el ahora y en entrenar», dijo Víctor Gómez.

El defensa cedido por el Espanyol está siendo uno de los jugadores más destacados del plantel blanquiazul. Titular indiscutible y teniendo participación notable en ataque. «Estoy teniendo buenas actuaciones y he podido ayudar al equipo. Pero bueno, como siempre se dice: quiero más. Ayudar con asistencias siempre está bien porque significa que el equipo suma. Ojalá vengas más, ojalá me equivoque algún día y marque un gol (risas), que va a ser más complicado». Eso sí, no todo son luces en su temporada, también ha tenido algún fallo en defensa que ha costado algún gol: «Al final todo el mundo tiene errores. Hay veces que vienen un día y hasta el año no los vuelves a tener. Pero los errores están ahí. La verdad es que nos están costando caro. Creo que hay que hacer autocrítica, saber que te has equivocado y que no vuelva a pasar más».

Víctor Gómez conoce bien al míster José Alberto López, con el que convivió el curso pasado en el Mirandés. «Sigue siendo el mismo de siempre. Si por algo se caracteriza es por ser siempre así. Puedo asegurar que tanto José Alberto como su cuerpo técnico no han cambiado nada. Es el entrenador, tiene que apretar. Cuando los resultados no son los esperados tiene que apretar, tiene que apretarse él mismo y también a nosotros. No queda otra» explicó el futbolista del Málaga CF.