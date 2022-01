El Málaga CF ha disfrutado de un fin de semana de descanso pero ya hoy toca volver a calzarse las botas para empezar a preparar el duelo de este sábado ante el Ibiza en La Rosaleda (21.00 horas). La disputa de la ronda de octavos de final de la Copa del Rey ha provocado un parón en la LaLiga SmartBank, momento que han aprovechado los blanquiazules para recargar pilas y volver con energías renovadas para encarar lo que resta de temporada.

El sábado, en Martiricos, el equipo de José Alberto vuelve a luchar por tres puntos. Pero no solo eso. Los malagueños se juegan, además, confirmar la mejoría mostrada ante el Sporting y dar un salto clasificatorio que les acerque de nuevo a la pelea por los puestos que dan derecho a jugar las eliminatorias por el ascenso.

El partido de este sábado es ante un rival directo. Tan directo que ahora mismo está igualado a puntos en la tabla. El Ibiza es 10º y el conjunto blanquiazul 11º, con 31 puntos, a seis del Girona, sexto clasificado. El Málaga dejó muy buenas sensaciones en el último choque liguero ante el Sporting, como también las ha dado el cuadro balear desde la llegada de Paco Jémez. Los ibicencos vienen de ganar en Fuenlabrada (1-2) y golear 6-2 al Alcorcón.

Cuando llegue ese momento, José Alberto habrá tenido casi dos semanas sin partido oficial para mostrar lo trabajado estos días. El parón ha podido frenar el impulso cogido ante el Sporting -pese al empate- pero también ha venido de perlas para terminar de recuperar jugadores e involucrar al 100% a Aleix Febas y Álvaro Vadillo, las dos únicas incorporaciones del mercado invernal hasta el momento. Ambos dejaron un gran sabor de boca en su debut.

El mercado sigue su curso

Se ha alcanzado el ecuador del mercado y de momento el Málaga ha fichado dos jugadores (Vadillo y Febas) y ha cedido a Iván Calero al Alcorcón. Esos son los movimientos oficiales a la espera de que en los próximos días puedan confirmarse otras noticias, tanto de entrada como de salida. Manolo Gaspar ya comentó en la presentación de Vadillo y Febas que el club blanquiazul va «sin prisa ni necesidad» aunque dejó caer que «mientras el mercado esté abierto puede haber movimiento». El director deportivo no cerró la puerta a más llegadas, aunque aseguró que no buscan un delantero. El «9», ante la falta de gol, y el puesto de central son las posiciones donde al equipo de José Alberto no le vendría nada mal sumar otro efectivo. A falta de dos semanas para que se cierre la persiana del mercado invernal, todo puede pasar. En la rampa de salida también hay jugadores como Antoñín, al que el club le busca salida en este mes de enero. El mejor colocado, según avanzó Sport Direct y pudo confirmar este medio, es el Burgos, pero el acuerdo aún no está cerrado.

Situación institucional

Justo dentro de una semana, el próximo lunes, el administrador judicial ha citado a los integrantes de Nas Spain 2000 (los Al-Thani y BlueBay). Ocho días después será el turno de Nas Football. Esto sucede justo en el momento en el que la jueza del Juzgado de Instrucción Nº14 ha consultado a los afectados por el litigio entre la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) y los Al-Thani sobre la posibilidad de emitir una orden de busca y captura contra la familia catarí.