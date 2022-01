El 2022 había empezado con buenas noticias para el Málaga CF en cuanto a lo que ausencias se refiere. La enfermería estaba prácticamente vacía, solo con Luis Muñoz recuperándose de su lesión de ligamento cruzado, pero en los dos últimos días han llegado dos reveses para José Alberto. El club de Martiricos anunció el martes que Genaro Rodríguez había sufrido una rotura de menisco externo que le iba a obligar a pasar por el quirófano y ayer se conoció una nueva lesión muscular de Pablo Chavarría. El conjunto blanquiazul se queda sin dos piezas importantes para los próximos encuentros.

La lesión del delantero argentino no parece que revista gravedad, pero está claro que no estará presente en el encuentro de este sábado ante el Ibiza y quizás se pierda algún partido más. La entidad de La Rosaleda informó ayer de que sufre un «edema a nivel adductor mayor en su pierna derecha». Este nuevo contratiempo llega justo en un momento en el que Chavarría estaba recuperando ritmo competitivo y ahora tiene que volver a parar.

Lo de Genaro Rodríguez sí es más serio. El de Gerena será intervenido quirúrgicamente en los próximos días de esa rotura de menisco externo en su rodilla izquierda, una lesión que ya sufrió en 2018 cuando militaba en el filial del Sevilla. Hasta que no se lleve a cabo la operación es complicado estimar el tiempo de baja, pero lo que es seguro es que como mínimo estará sin pisar el césped en partido oficial seis semanas. En función de como vaya la intervención el plazo de recuperación podría alargarse o mantenerse en ese rango.

Estos dos contratiempos surgen justo en plena vorágine del mercado invernal. El Málaga CF ya ha realizado las incorporaciones de Álvaro Vadillo y Aleix Febas, pero la puerta de entrada aún no está cerrada, y más aún tras conocerse estas dos nuevas ausencias. Pese a que Manolo Gaspar dijera hace escasos días que no busca un delantero durante el mes de enero, lo cierto es que al equipo se le han visto carencias de cara a gol en la primera parte del campeonato y no le vendría nada mal sumar otro efectivo. Sekou no ha tenido continuidad y el propio Chavarría aún no había alcanzado el punto de forma necesario para rendir al nivel que lo hizo el curso pasado antes de sufrir la grave lesión de ligamento cruzado. Este nuevo problema muscular podría acelerar el proceso de la búsqueda de un ariete.

También vuelven las urgencias al centro del campo. Ya ha llegado Febas, pero Genaro, un jugador muy utilizado por José Alberto, estará más de mes y medio fuera. Ismael Gutiérrez no cuenta para el míster, así que Escassi se queda como único mediocentro puramente defensivo en la plantilla. La opción de fichar otro jugador para la medular ya estaba sobre la mesa, ahora con más motivo.

Antoñín se reincorpora al trabajo grupal a la espera de resolver su futuro en el Málaga

Tras dos días al margen, Antoñín Cortés se reincorporó este miércoles al trabajo con el resto del grupo. El lunes, según informó el club blanquiazul, no se ejercitó por una gastroenteritis y ya el martes estuvo haciendo ejercicios en solitario en el gimnasio. Mientras se resuelve su futuro en la entidad blanquiazul, el extremo de La Palmilla volvió a estar a pleno rendimiento junto al resto de la plantilla de José Alberto.

Antoñín está siendo el protagonista de la semana en clave blanquiazul. Su salida del club en este mercado de invierno parecía un hecho, pero de momento no hay nada en firme y este miércoles volvió a estar a las órdenes de José Alberto. Por ahora sigue siendo un futbolista más del plantel, falta por ver si el míster contará con él para incluirlo en la convocatoria para enfrentarse este sábado a la UD Ibiza en La Rosaleda (21.00 horas).

El que no estuvo presente sobre el césped en la sesión fue Pablo Chavarría, aquejado de una nueva lesión muscular. Según explicó el propio club, las pruebas médicas que se le realizaron al argentino determinaron que tiene un edema a nivel de adductor mayor en su pierna derecha. Tampoco estuvieron presentes Dani Barrio, que causó baja con permiso del club, ni Luis Muñoz, que un día más llevó a cabo tratamiento de recuperación en el gimnasio. Los de José Alberto volverán a ejercitarse este jueves, a las 10.30 horas, sobre el césped de La Rosaleda.