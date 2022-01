La rueda de prensa de José Alberto previa al choque de este sábado frente al Ibiza en La Rosaleda (21.00 horas) estuvo marcada por los nombres propios y el mercado de fichajes. Jugadores como Vadillo y Febas acaban de llegar, Antoñín está cerca de salir y otros futbolistas importantes como Genaro y Luis Muñoz -renovará hasta 2025- no podrán estar sobre el césped durante muchas semanas. El técnico blanquiazul tuvo palabras para todos ellos y también le dio tiempo a analizar al rival, entrenado por Paco Jémez. Sobre la posibilidad de nuevas incorporaciones, el míster cree "que va a venir gente". "El club sabe las necesidades que tenemos y trabaja en ello", explicó.

Situación de Antoñín

"Puedo decir que ha trasladado y al club y al cuerpo técnico su intención de salir. Esa es la realidad. Sé que hay negociaciones abiertas pero entrena como uno más e intenta ayudar. No sé lo que va a pasar, no depende de mí. Nos tocará tomar una decisión tras el entreno de mañana. Es un jugador que quiere salir y aquí todo el mundo es muy necesario, pero nadie es imprescindible. No es fácil de gestionar para el propio jugador y tampoco para nosotros".

El rival: la UD Ibiza

"El Ibiza es un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Es el cuarto equipo con más pases en campo contrario, nosotros el quinto. Hay que tenerlos muy en cuenta en faltas. En el juego combinativo es como todos los equipos de Paco Jémez. Defienden alto, son combinativo, tienen jugadores con mucha experiencia en la categoría. Tienen una plantilla muy larga y con variantes. Sus equipos tienen un juego alegre y vertical. En muchas situaciones hacen casi marcaje individual para recuperar el balón. Se ve en poco tiempo lo que transmite el entrenador".

Febas y Vadillo, ¿de inicio?

"Es una posibilidad, también hay otras. Valoraremos. Después de la sesión de mañana decidiremos cuál es el mejor once".

La Rosaleda

"Según me dicen desde el club, va a haber un ambiente impresionante. Tenemos muchas ganas de recuperar la senda de la victoria con el juego que vimos ante el Sporting. Los objetivos se cumplen como locales, pero mañana nos visita el tercer mejor visitante de la categoría. Vamos a tener que aguantar las embestidas. Tenemos que ser un equipo muy fuerte como local".

Más refuerzos

"Creo que va a venir gente. El club sabe las necesidades que tenemos y trabaja en ello".

Llegada de un atacante

"Puede ser, un jugador que complemente bien lo que tenemos. El otro día vimos cosas del principio de temporada y hay que seguir por esa línea. Buscamos eso, en función de las necesidades, pero está también del dinero. Hacemos fichajes gracias a Manolo, la secretaría técnica y a nosotros también. Ahora muchos clubes buscan gol y marcar las diferencias. Jugamos con desventaja".

Genaro

"No han cambiado en exceso los planes por su lesión. Cualquier lesión es un golpe duro porque jugadores son la hostia, forman un grupo magnífico. Ha salido muy bien de la intervención. Ya está trabajando para volver".

Luis Muñoz

"Es un jugador muy importante para todos, así se lo hemos hecho saber desde que estamos aquí. La lesión trastocó mucho nuestros planes. Es uno de los mejores de la plantilla. Fue difícil de digerir. Su renovación es una gran noticia para todos. Siente jugar aquí. Es importante tener líderes como él en el vestuario".