Por fin vuelve el fútbol a La Rosaleda (21.00 horas). Qué largo se hacen estos parones de 14 días sin partido para el Málaga CF. El conjunto blanquiazul regresa al punto donde lo dejó, su último encuentro liguero también fue en Martiricos y ahí demostró una gran mejoría con respecto a encuentros anteriores, aunque no pudo pasar del empate ante el Sporting de Gijón. Ahora ya toca volver a ganar en casa, y lo tendrá que hacer ante la UD Ibiza, equipo que llega en alza tras la contratación de Paco Jémez para su banquillo a finales del 2021.

El Málaga y el conjunto balear llegan igualados a puntos en la tabla con el objetivo de seguir creciendo en busca de acercarse a los puestos de privilegio. Tras 23 jornadas, ambos conjuntos suman 31 puntos y se encuentran en la 10º posición, los ibicencos, y en la 11ª, los blanquiazules. Tras un fin de semana sin LaLiga SmartBank por la disputa de los octavos de final de la Copa del Rey, las ansias por saltar de nuevo al césped y sumar de tres estarán presentes en ambos bandos.

El conjunto de Martiricos tendrá que competir con un equipo que ha cambiado por completo tras el fichaje de Paco Jémez como entrenador. Los isleños venían de una racha muy negativa de resultados y tras el desembarco del técnico canario ha sumado dos triunfos de manera consecutiva. Primero ganó por 1-2 al Fuenlabrada y en el último encuentro goleó por 6-2 al Alcorcón, colista de la competición.

Más allá de los resultados, Jémez ya ha conseguido imprimir su sello en el Ibiza en menos de un mes al frente. El Málaga se encontrará un equipo valiente y que intentará dominar a toda costa, algo muy característico de todos los equipos que ha entrenado Jémez. Para el choque, los ibicencos contarán con la baja de Javi Lara, positivo en coronavirus. Javi Pérez, Manu Molina o Appin le sustituirán en el centro del campo.

Por su parte, José Alberto cuenta con múltiples bajas en la medular que hace presuponer que Aleix Febas tendrá su primera titularidad junto a Ramón en el centro del campo. Escassi y Jozabed causan baja por acumulación de amonestaciones y Luis Muñoz y Genaro ausencias por lesión. Así que el míster blanquiazul no tiene mucho más para elegir en esa zona.

El entrenador asturiano también comentó en la rueda de prensa previa al choque que existe la posibilidad de que Álvaro Vadillo salga de inicio. Por lo demás, pocos cambios más se esperan. El once esperado estaría formado por Dani Martín en portería; línea defensiva de cuatro con Víctor Gómez, Juande, Peybernes y Javi Jiménez; doble pivote para Ramón y Febas; bandas para Vadillo y Paulino; y en punta de ataque Brandon y Sekou. Los canteranos Kevin y Roberto son otros con posibilidades de entrar en el once. Y si no son de la partida, tendrán minutos a lo largo del choque.

Tras días y días donde la actualidad ha estado marcada por el mercado de fichajes, volverá a rodar el esférico sobre el césped de La Rosaleda. Después de tres partidos en casa sin ganar, el Málaga no tiene más opción que confirmar las buenas sensaciones provocadas ante el Sporting y sumar una nueva victoria que le vuelva a dejar cerca de la pelea por los puestos de play off. Se espera que Martiricos registre una de las mejores entradas del curso para llevar en volandas a los suyos.