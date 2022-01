Con Natxo González en la capital de la Costa del Sol, el anuncio oficial de su incorporación al Málaga CF llegó anoche. Habiendo ya descifrado el enigma del próximo entrenador del conjunto de Martiricos al menos para lo que resta de temporada, es hora de centrarse en lo realmente importante: el fútbol que practicará el conjunto boquerón en cuanto el nuevo míster se ponga manos a la obra. No se sabe aún si González será el que se siente en el banquillo visitante de Anduva el próximo domingo, todo dependerá de los trámites burocráticos, aunque es más que probable. Lo único claro es que tendrá que charlar largo y tendido tanto con Manolo Gaspar como con Funes y Bravo para conocer de primerísima mano en qué estado está su nueva plantilla.

Si bien es cierto que los mejores resultados del entrenador vasco han sido en Segunda B, con ascensos a Segunda, no hay que olvidar que ya ha estado en plazas muy complicadas y exigentes de la categoría de plata como Zaragoza y Coruña. En el conjunto gallego no acabó el curso y en el maño tenía defensores y detractores. No obstante, con el Zaragoza protagonizó una destacada remontada al pasar de hacer una de las peores primeras vueltas de la historia de la entidad a lograr disputar la liguilla de ascenso a Primera (sin éxito en ello). A poco que González conozca la categoría, que sabe bien cómo es, sabrá que el público de Martiricos también buscará buenos resultados a la par que anima a los suyos.

En cuanto al estilo, la metodología del vitoriano es clara. Opta por un 4-4-2 en el que busca la profundidad del juego a través de los jugadores de banda. Laterales y extremos van a ser sus grandes aliados. Curiosamente, el míster coincidió con Febas en Zaragoza. En esa etapa lo usaba como interior. Asimismo, se espera que jugadores como Víctor Gómez, Javi Jiménez o Paulino y Jozabed cuando estén al 100%, sean claves. El arma de González en el centro del campo es el rombo y así organizará a los jugadores blanquiazules.

Igualmente, otra cuestión innegociable para el entrenador es el compromiso y el estricto cumplimiento de normas como los horarios y la concentración total en los entrenamientos. Para él, la calidad no es nada sin el esfuerzo y el sacrifico, así que tratará de potenciar estos valores en el vestuario de La Rosaleda.

Las bases están sentadas y el camino marcado, solo queda tiempo para que jugadores y cuerpo técnico sean un único mecanismo rodando.