Después de agradecer a Natxo González la confianza en el proyecto del Málaga CF para lo que resta de temporada, el foco de atención pasó a los últimos días del mercado invernal de fichajes. Eso sí, en el panorama deportivo, hizo hincapié en que cree que González se adapta a los jugadores de la actual plantilla.

El director deportivo blanquiazul remarcó que "tras las lesiones teníamos claro cómo teníamos que reforzarnos y seguimos en la misma dinámica, que es intentar ver qué opciones nos da el mercado. No tenemos mucha fuerza, nos adelantamos en dos operaciones (Vadillo y Febas) y a ver qué pasa en estos días. El mercado está vivo, estamos activos y trabajando. Puede pasar cualquier cosa", adelantó Gaspar.

Uno de los nombres de esta ventana, en el episodio de las posibles salidas, era el de canterano Antoñín Cortés. Sobre él, el paleño fue claro y tajante: "Es un chico que lleva mucho tiempo jugando al fútbol, pero no deja de ser un chaval. Hay momentos en la vida en que uno tiene dudas, hay malos momentos sobre todo si las redes sociales -la pandemia de este momento- se usan mal. Pasa lo que pasa. Antoñín es de la casa, hizo cosas muy buenas, ha hecho un esfuerzo por venir y nada más. Este es un club exigente para todos: directivos, entrenador y jugadores. Para competir hay que apretar y Antoñín está en ese momento. Si no pasa nada, no irá a ningún lado".

Asimismo, también fue muy sincero a la hora de afirmar que le preocupa en el ambiente que se ha vivido en los últimos partidos de La Rosaleda. "El ambiente que se crea en los partidos es importantísimo para el rendimiento, sobre todo nosotros que somos un equipo joven. Málaga es una plaza muy exigente para todo, el que entra por la puerta sabe que tiene que rendir al máximo", subrayó.

Bajo su punto de vista, la forma de conseguir las cosas es "remando todos en la misma dirección". "El aficionado viene y lo que no le gusta lo tiene que decir. Pero ya vivimos que cuando estábamos al borde del descenso, la clave era estar con los jugadores. Yo no soy quien para decir lo que tiene que decir la gente, pero me niego a autodestrurime. La afición del Málaga es inteligente y sabe que es el momento de estar con el equipo. Es cierto que el equipo tiene que devolver cosas a la gente, repito que somos un club muy exigente. En esto estamos".

Asimismo, quiso mandar un mensaje para reflexionar: "Muchas veces se nos olvida que casi desaparecemos el año pasado. Nos cuesta llegar a acuerdos con los jugadores. No tenemos la fuerza económica, pero sí la de luz, de lo que somos. Esto es un crecimiento pero ni podemos hipotecar el club y si no hay jugadores que mejores lo que tenemos, no voy a tocar nada". Eso sí, por último destacó que "el mercado está abierto y yo estoy activo".