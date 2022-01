Llegar y topar. Han pasado solo unas pocas horas desde que el Málaga CF anunciase la incorporación de Natxo González al banquillo malaguista y ya ha dirigido su primer entrenamiento y ha sido presentado en Martiricos. El míster tiene claro que su principal objetivo es ganar y "hay muchos caminos para ello".

"En Coruña y Zaragoza la apuesta era la estricta, no quiere decir que siempre sea igual, puede ser la misma idea pero con otra estructura. Hay que adaptarse un poco al perfil del futbolista, partiendo de la idea de ser un equipo que lleve el control del juego y ser lo más dominante posible. El mayor problema que tenemos es la solidez defensiva. Que el partido sea lo que tú quieres que sea, trataremos de tener el balón y trabajar el juego posicional. Pero si no estamos bien, habrá que correr", analizó el míster vitoriano.

En cuanto a los objetivos que se marca para este nuevo periplo, fue preguntado en varias ocasiones pero se mantuvo cauto: "El partido a partido está cada vez más de moda, pero el club tiene que ser ambicioso", remarcó. "Estoy recién llegado y los más importante es hacer algo para intentar ganar el domingo. Se creó una buena base en una situación bastante límite, así que cada año hay que ir creciendo, no renunciaremos a nada". Para él, "el objetivo principal y lo que se me transmite es que hay que ir creciendo, ser cada año mejores, tratar de mejorar la progresión y mejorar la anterior clasificación".

Málaga es otra plaza grande y exigente en su carrera. Sobre ello, destacó que "por todos es conocido la historia del Málaga, es imborrable. Para mí es un orgullo y una ilusión entrenar en un club con esta historia. Es muy motivante, estoy con muchas ganas y responsabilidad. Debido a esa grandeza tienes una gran responsabilidad. Hay que dedicar todo para conseguir resultados y victorias, para que el equipo vaya avanzando".

El preparador ha demostrado tener muy analizado al conjunto de Martiricos y sabe lo que le gusta y lo que cree que hay que mejorar en el equipo. "De la plantilla tengo un diagnóstico desde fuera y ahora es vivirlo desde dentro. A partir de ahí, creo que en cuanto al mercado había una idea inicial y veremos a ver de aquí a final. No es que no me guste algo, pero defensivamente tenemos que mejorar, es una realidad. Si no tienes cierta estabilidad, pierdes. Por otro lado, hay cosas que se están haciendo bien, es un equipo muy vertical, con mucha energía.. Pero la energía hay que canalizarla. Es una gran virtud, pero hay tener un poco de pausa, más juego posicional, respirar y que no se atropellen".

(Habrá ampliación)