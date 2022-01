En menos de 24 horas, Natxo González ha sido anunciado, ha dirigido su primer entrenamiento y ha sido presentado en la sala de prensa de La Rosaleda. Llega con las ideas claras, pero pretende que se cocinen a fuego lento.

«En A Coruña y Zaragoza la apuesta era la estricta, no quiere decir que siempre sea igual, puede ser la misma idea pero con otra estructura. Hay que adaptarse un poco al perfil del futbolista, partiendo de la idea de ser un equipo que lleve el control del juego y ser lo más dominante posible. El mayor problema que tenemos es la solidez defensiva. Que el partido sea lo que tú quieres que sea, trataremos de tener el balón y trabajar el juego posicional. Pero si no estamos bien, habrá que correr», analizó el míster vitoriano.

«El partido a partido está cada vez más de moda, pero el club tiene que ser ambicioso»

En cuanto a objetivos deportivos, fue preguntado en varias ocasiones, pero se mantuvo cauto: «El partido a partido está cada vez más de moda, pero el club tiene que ser ambicioso», remarcó. «Estoy recién llegado y los más importante es hacer algo para intentar ganar el domingo. Se creó una buena base en una situación bastante límite, así que cada año hay que ir creciendo, no renunciaremos a nada».

Tras Coruña y Zaragoza, Málaga es otra plaza grande y exigente en su carrera. Sobre ello, destacó que «por todos es conocido la historia del Málaga, es imborrable. Para mí es un orgullo y una ilusión entrenar en un club con esta historia. Es muy motivante, estoy con muchas ganas y responsabilidad».

El preparador ha demostrado tener muy analizado al conjunto de Martiricos y sabe lo que le gusta y lo que cree que hay que mejorar en el equipo. «De la plantilla tengo un diagnóstico desde fuera y ahora es vivirlo desde dentro. A partir de ahí, creo que en cuanto al mercado había una idea inicial y veremos a ver de aquí a final. No es que no me guste algo, pero defensivamente tenemos que mejorar, es una realidad. Si no tienes cierta estabilidad, pierdes. Por otro lado, hay cosas que se están haciendo bien, es un equipo muy vertical, con mucha energía. Pero la energía hay que canalizarla. Es una gran virtud, pero hay tener un poco de pausa, más juego posicional, respirar y que no se atropellen».

Un punto fuerte de este técnico es que pese a la lejanía, llega a Martiricos con un buen conocimiento sobre la plantilla. «Cuando uno está en activo de alguna forma hace seguimiento de la Segunda División, Primera también ,pero más Segunda. Lógicamente vas haciendo tus apuntes de cada equipo. A partir de ahí, te vas centrando en equipos que crees que te muestran más interés y vas teniendo informes de los equipos, Más o menos te haces tu diagnóstico. A partir de ahí, hay que tratar de ir mejorando donde crees que hay margen de mejora. Repitiendo que hay cosas que se hacían bien, el equipo tiene mucha energía», explicó.

Sin tiempo para mucho más, con tan solo un par de entrenamientos, mañana afrontará el primer partido ante el Mirandés. «Nos pusimos a trabajar desde ayer, el analista tenía el informe hecho. Es un equipo cuya principal virtud es que es muy desequilibrante del mediocampo hacia arriba. Queremos conseguir solidez defensiva desde el domingo», comentó el entrenador.

«Tienen un nuevo jefe y aprietan los dientes. Tienen una magnifica actitud, me han destacado eso en el día a día, la energía y las ganas. Hay buenos jugadores en la base, me gusta esa frescura y esos que viene de abajo pegando fuerte»

En la primera toma de contacto con los jugadores, vio que todos estaban «enfocados». «Tienen un nuevo jefe y aprietan los dientes. Tienen una magnifica actitud, me han destacado eso en el día a día, la energía y las ganas. Hay buenos jugadores en la base, me gusta esa frescura y esos que viene de abajo pegando fuerte». Aunque no olvidó que los jugadores s vienen de vivir días «atípicos». «Llevan una semana complicada después de un resultado tan contundente y la destitución del entrenador, tener a otro dos días, ahora venir yo… Es una semana difícil y puede que no tengas el grado de atención en lo más importante: el partido. He tratado de trasmitir lo que pienso y lo que creo que tenemos que matizar de cara al partido, sin dar demasiado información y aprovechando lo bueno que había».

Los miembros de La Academia seguirán teniendo la importancia que han tenido hasta la fecha en el primer equipo. No hay entrenador que se pueda resisitir a ese potencial. «Están saliendo muchos jugadores de la cantera y están ofreciendo un gran nivel. El Málaga históricamente ha tejido una buena cantera. Anoche estuve hablando con ellos (en referencia a Funes y Bravo, entrenadores del filial)». Su próximo paso es «sacar información de los que mejor conocen a los jugadores». «Tengo que filtrar la información para no volverme loco porque es repentino, pero me gusta, le doy mucho valor a la cantera, es un factor importante y a los equipos les da muchas cosas como frescura o sentimiento».

La afición es otro punto caliente de su incorporación a la entidad costasoleña. «He estado en clubes con historia grandes y sé qué es La Rosaleda. Parto de la base de que lo mejor que tiene los clubes es la afición, es la que siempre está. Mi máximo respeto a la afición. Tenemos ahora una gran responsabilidad. Una de las cosas buenas de este trabajo es que tenemos la opción de hacer feliz a mucha gente, sabemos lo que conlleva el mundo del fútbol y para mí eso es una motivación por la que trabajar», señaló González.

En relación al mercado, el vitoriano fue muy claro: «no tengo ninguna exigencia». Él cree que en estos momentos «los que más conocimientos tienen de la plantilla son los que están aquí. Desde fuera todo es muy fácil pero dentro es donde se ven los puntos débiles y fuertes. Yo ahora qué le voy a exigir a Manolo… Él tratará de hacer lo mejor para el club y el equipo, no estoy en disposición de exigir», concluyó.

Aclaraciones sobre el mercado

Después de agradecer a Natxo González la confianza en el proyecto del Málaga CF para lo que resta de temporada, el foco de atención pasó a los últimos días del mercado invernal de fichajes. Eso sí, en el panorama deportivo, hizo hincapié en que cree que González se adapta a los jugadores de la actual plantilla.

El director deportivo blanquiazul remarcó que «tras las lesiones teníamos claro cómo teníamos que reforzarnos y seguimos en la misma dinámica, que es intentar ver qué opciones nos da el mercado. No tenemos mucha fuerza, nos adelantamos en dos operaciones (Vadillo y Febas) y a ver qué pasa en estos días. El mercado está vivo, estamos activos y trabajando. Puede pasar cualquier cosa», adelantó Gaspar

Uno de los nombres de esta ventana, en el episodio de las posibles salidas, era el de canterano Antoñín Cortés. Sobre él, el paleño fue claro y tajante: «Es un chico que lleva mucho tiempo jugando al fútbol, pero no deja de ser un chaval. Hay momentos en la vida en que uno tiene dudas, hay malos momentos sobre todo si las redes sociales -la pandemia de este momento- se usan mal. Pasa lo que pasa. Antoñín es de la casa, hizo cosas muy buenas, ha hecho un esfuerzo por venir y nada más. Este es un club exigente para todos: directivos, entrenador y jugadores. Para competir hay que apretar y Antoñín está en ese momento. Si no pasa nada, no irá a ningún lado».

Asimismo, también fue muy sincero a la hora de afirmar que le preocupa en el ambiente que se ha vivido en los últimos partidos de La Rosaleda. «El ambiente que se crea en los partidos es importantísimo para el rendimiento, sobre todo nosotros que somos un equipo joven. Málaga es una plaza muy exigente para todo, el que entra por la puerta sabe que tiene que rendir al máximo», subrayó.

Bajo su punto de vista, la forma de conseguir las cosas es «remando todos en la misma dirección». «El aficionado viene y lo que no le gusta lo tiene que decir. Pero ya vivimos que cuando estábamos al borde del descenso, la clave era estar con los jugadores. Yo no soy quién para decir lo que tiene que decir la gente, pero me niego a autodestrurime. La afición del Málaga es inteligente y sabe que es el momento de estar con el equipo. Es cierto que el equipo tiene que devolver cosas a la gente, en esto estamos».

Asimismo, quiso mandar un mensaje para reflexionar: «Muchas veces se nos olvida que casi desaparecemos el año pasado. Nos cuesta llegar a acuerdos con los jugadores. No tenemos fuerza económica, pero sí la de club, de lo que somos. Esto es un crecimiento pero ni podemos hipotecar el club y si no hay jugadores que mejores lo que tenemos, no voy a tocar nada». Y destacó que «el mercado está abierto y yo estoy activo».