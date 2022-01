El pasado domingo Natxo González no comenzó con el mejor pie su nueva etapa en el Málaga CF. Esa regla no escrita que dice que cuando llega un entrenador nuevo la victoria está asegurada no se cumplió en Anduva.

Con mucho trabajo por delante, el nuevo cuerpo técnico blanquiazul afronta su primera semana completa de trabajo. El próximo reto no será nada sencillo: visitar La Romareda, la que fuese casa de González, ante un Zaragoza que quiere empezar a marcar distancias con los peligrosos puestos de descenso. La plantilla costasoleña ha regresado este lunes en tren desde Madrid tras el encuentro de anoche en Miranda de Ebro y ha tenido jornada de descanso. Mañana, los jugadores volverán a darse cita en las instalaciones de Martiricos para trabajar y corregir errores. Los jugadores trabajarán en sesiones matinales, a excepción del miércoles que está previsto un doble entrenamiento mañana y tarde. 📅 Plan semanal 📅



🚅 Lunes - Regreso de viaje

🏟 Martes - Entrenamiento

🏟 Miércoles - Doble sesión de entrenamiento

🏟 Jueves - Entrenamiento

🚅 Viernes - Entrenamiento y viaje a Zaragoza

⚽ Sábado - #RealZaragozaMálaga

❓ Domingo - Por confirmar#AgendaMCFF #LaRosaleda pic.twitter.com/aFkpuWzYBR — Málaga CF (@MalagaCF) 31 de enero de 2022 El viernes tendrá lugar el último entrenamiento, la rueda de prensa del míster y el posterior viaje hacia tierras aragonesas.