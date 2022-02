Uno de los temas que más dolores de cabeza ha dado en los últimos años al Málaga CF es el del límite salarial. Esta norma de control económico impuesta por LaLiga ha atado de pies y manos a la mayoría de los clubes en alguna ocasión a la hora de incorporar futbolistas. En el club blanquiazul no fue menos -hay que recordar el caso Okazaki-, pero ahora mismo se cuenta con un amplio margen libre por si fuera necesario acometer alguna otra incorporación.

Por boca del propio Manolo Gaspar, el Málaga cuenta en estos momentos con algo menos de un millón de euros libre en el margen salarial. Esto quiere decir que si el club hubiera considerado oportuno hacer alguna incorporación en este último día de mercado invernal podría haberla hecho sin problemas de inscripción, pero finalmente nada convenció y se decidió guardar ese dinero para la próxima campaña. "No llega al millón", respondió Gaspar cuando fue preguntado por la cantidad libre de la que dispone el club en cuanto al tope salarial.

"Teníamos opciones con algún jugador que podía haber dado un salto a la plantilla, tampoco teníamos tanta fuerza en el mercado. Cuando se cruzan equipos de primera u ofertas más altas, ahí ya no podemos llegar. Las otras opciones decidí no meter jugadores por meter. Sigo confiando en la plantilla. Tenemos jugadores de cantera. Hice una gestión responsable con un dinero que tengo y ya no tendría en otros mercados”, explicó el director deportivo blanquiazul.

Las previsiones del club es que el límite salarial del que se disponga sea similar al de la presente campaña. Esto puede cambiar en cualquier momento con la llegada de nuevos patrocinadores o con el aumento de ingresos por la venta de futbolistas, pero ahora mismo la dirección de Martiricos trabaja con estos números. "No esperamos mucho más de lo que tenemos ahora. Ahora estamos estables pero sin ser ese Málaga que puede aspirar a muchas cosas. Es la realidad. Si fuera otro Málaga quizás no estaría yo aquí. Prevemos que la próxima temporada puede ser ajustada. Puede cambiar, con venta de jugadores, con patrocinadores, con la situación institucional...", dijo Gaspar. "Podría haber cerrado dos jugadores por mi ego, pero antes va el Málaga", sentenció.