Manolo Gaspar confirmó en sala de prensa que ya tiene un fichaje cerrado para la próxima temporada, aunque no quiso desvelar su identidad "por respeto al jugador y a su club". La maquinaria de La Cueva no para y ya está perfilando la próxima campaña, tanto en el ámbito de renovaciones como en la de nuevas incorporaciones. "Hay un fichaje hecho para el año que viene. No puedo decir el nombre", aseguró

El director deportivo blanquiazul fue preguntado directamente por si esa incorporación es para la portería. "Eso tienes que descubrirlo tú", contestó. Todo apunta a que sí, que ese fichaje que ya está cerrado es el de Manolo Reina, portero con pasado blanquiazul que ahora mismo milita en el Mallorca. El guardameta de Villanueva del Trabuco termina contrato esta campaña con el club bermellón y no renovará, por lo que llegaría libre a Martiricos. La portería del Málaga es uno de esos puestos que queda desguarnecido de cara a la temporada 2022/23. Dani Martín está cedido por el Betis sin opción de compra y Dani Barrio finaliza contrato al término de la presente temporada. Y por ahora no ha renovado. Esto obliga al club a salir al mercado a buscar como mínimo un portero, quizás dos, para que defienda la portería el año que viene. Y el nombre de Manolo Reina apunta a ser el elegido. El dirigente paleño también confirmó en rueda de prensa una renovación "pactada" y que si todo va bien será anunciada en los próximos días. No es otra que la de Luis Muñoz, que seguirá ligado al club hasta 2025, mejorando su salario y elevando su cláusula de rescisión. El jugador, mientras tanto, sigue recuperándose a buen ritmo de su lesión de ligamento cruzado.