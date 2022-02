En la tarde de ayer, jueves, el jugador del Málaga CF Luis Muñoz inauguró la primera charla del programa 'El deporte va por barrios' organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga con la colaboración de la Fundación 'La Caixa'. Se desarrolló en La Palma-Palmilla, en las instalaciones del CD 26 de Febrero. Muñoz contó su infancia en el barrio, siempre ligada al balompié, y cómo fue dando pasos hacia el fútbol profesional.

La primera pregunta era obligada: ¿Cuándo va a volver a vestir la elástica blanquiazul en partido oficial? "Estoy trabajando día a día muy duro para poder incorporarme al grupo lo antes posible", destacó Luis Muñoz sobre cómo avanza su recuperación. No obstante, añadió: "Es una lesión que no es una pequeña rotura, hay que llevarla con calma y tranquilidad y cuando esté al 100%, meterme al grupo para poder aportar muchos tipos de cosas. Me quedan al menos dos meses para mejorar muchísimo más para poder entrar al grupo y que el míster pueda contar conmigo", aseguró el jugador.

También está en el aire su renovación. Sobre ello, Luis aseguró que según Manolo Gaspar "está todo encaminado, creo que quedan solo unos flecos". Y es que pese a la dificultad de su proceso, el futbolista remarcó que "desde un primer momento Manolo me arropó, tanto él como la dirección deportiva y mis compañeros. Yo sabía que esta era mi casa y qué mejor manera de hacer aquí la recuperación y volver al estadio y con mi afición".

Para él, todos estos meses fuera de la dinámica grupal están siendo especialmente complicados: "Soy un jugador que me gusta estar día a día con mis compañeros y no puedo estar con ellos en los entrenamientos y viajes. Lo vivo con impotencia porque como capitán me gustaría estar con todos".

Y en cuanto a la situación que atraviesa el equipo, tampoco sencilla, analizó que pese al bajón de este último mes "en LaLiga es imposible mantenerte todo el año al 100%. Somos los primeros que sabemos que estamos en una situación un poco mala y tenemos que dar un paso hacia delante para cambiar la dinámica".

En clave mercado, en la tarde de fútbol destacaron dos nombres, los dos de la cantera: Antoñín y Kevin. Fue muy claro sobre los rumores sobre una posible marcha de Antoñín y remarcó que "él en ningún momento quiere irse de aquí, esta es su casa. Sale de casa para jugar y con el míster no tenía los minutos que él pensaba que debía tener. Pero estoy seguro de que Antoñín volverá a su nivel y ayudará al equipo". Y hablando del joven Kevin y la propuesta del PAOK de Salónica, Muñoz sabía que "se cocía algo a fuego lento" pero le dio un consejo: "le dije que lo mejor era quedarse en el club y ayudar. Estamos en una situación que no es tan fácil, como ha dicho Manolo y él es un jugador que puede ser importante en esta recta final de la competición".