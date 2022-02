Segunda jornada para Natxo González al frente del Málaga CF en busca del «milagro». El conjunto blanquiazul, después de un cierre de mercado sin novedades e inmerso en una racha muy negativa, juega este fin de semana en la capital aragonesa ante un rival también necesitado de puntos para alejarse de los puestos de descenso. Pero como ya se ha demostrado en más ocasiones en la categoría de plata, los blanquiazules no podrán confiarse y tendrán que salir al terreno de juego con ideas muy claras para llevarse algún punto del césped maño.

Aunque la estancia del técnico vitoriano en Martiricos sigue midiéndose solo en unos pocos días, ya ha tenido al menos una semana completa de trabajo en las instalaciones de La Rosaleda y ha podido conocer mejor a sus jugadores. Porque los jugadores presentes cuando llegó son los mismos con los que contará de aquí a final de campaña, a excepción de algún que otro refuerzo del mercado de agentes libres, como podría ser la incorporación de Adrián López a los planteamientos del conjunto boquerón. Poco más. González y su cuerpo técnico tendrán que tirar con lo que hay, trabajando para minimizar las carencias existentes.

Tal y como avisó el míster ayer en rueda de prensa, esta tarde se esperan cambios en el once con respecto a lo visto en Anduva. Es más, Dani Martín ya está disponible y el debate de la portería se mantiene de actualidad pese a que el preparador prefiere no saber qué ocurrió al respecto durante la etapa de José Alberto. Una de las pocas certezas que tenemos en estos momentos es que el centro del campo seguirá siendo el punto de referencia para Natxo González. Para esta ocasión, podrá contar con Paulino de la Fuente, baja de última hora la semana pasada a causa de una gastroenteritis.

La lista de jugadores disponibles es amplia y con respecto al último partido, solo hay que lamentar las bajas de Juande e Hicham por lesión, siendo la del cordobés bastante sensible para los planes del Málaga CF. Las novedades, además de las ya mencionadas de Dani Martín y Paulino, son Vadillo, Ismael Gutiérrez y Dani Lorenzo. Un total de 23 efectivos entre profesionales y filiales.

Regreso a un antiguo hogar

La ley no escrita que dice que el primer partido de un nuevo entrenador la victoria está asegurada no se cumplió la semana pasada en Anduva, así que queda encomendarse a una particular «ley del ex». No de exjugador que marca, sino de exentrenador que vuelve a un estadio del que se marchó con cierta polémica. Pese al revuelo de su marcha, Natxo González asegura que no llega a La Romareda nervioso. «Vuelvo a un sitio donde estuve un buen año. Hicimos una gran temporada y clasificamos para el play off. Tengo allí muchos amigos, están muy bien allí y mi familia estará allí con mis amigos. A partir de ahí no lo sé. Salí porque salí, ya está. Hay formas de interpretar las cosas. Tengo la conciencia tranquila y voy muy tranquilo», comentó ayer en rueda de prensa.

Analizando al rival, el míster cree que el conjunto maño «es un equipo que en casa intentan tener la iniciativa y en transiciones son rápidos. Hay puntos débiles que tenemos que tratar de explotar». En estos momentos, el conjunto zaragozano sortea por poco el descenso. Es 18º con cinco puntos más que el Amorebieta, equipo que abre la zona de peligro de LaLiga SmartBank con 24 puntos. En lo poco que llevamos de 2022, el equipo dirigido por JIM no ha conseguido sumar de tres, perdió ante el Mirandés en Anduva -como los malacitanos-, empató a cero ante Ponferradina y Valladolid y volvió a sumar un punto con el Ibiza en la pasada jornada (2-2).

¿Mantener la racha, cortarla de raíz o un empate insulso? La respuesta, esta tarde en el césped de La Romareda.