Perfil bajo, autocrítica y toques de atención cuando es necesario. Así ejerce de capitán Alberto Escassi en el vestuario del Málaga CF y así lo explicó ayer en los micrófonos de RadioMarcaMálaga.

«He pegado toques de atención a quien lo ha necesitado. Vuelvo a decir lo de las redes sociales, es una pandemia y el jugador tiene que saber en todo momento que representa a un club con unos valores. Ahora estamos en el momento de apretar y dejarnos de tonterías», comentaba el jugador durante la entrevista. Curiosamente, son palabras muy similares a las que dejó Manolo Gaspar sobre Antoñín durante la rueda de prensa de presentación del nuevo entrenador. Y, por ahora, parece que han surtido efecto en el joven de La Palmilla, que la pasada jornada volvió a la titularidad y consiguió ver portería.

«He pegado toques de atención a quien lo ha necesitado. Ahora estamos en el momento de apretar y dejarnos de tonterías»

Y en temas puramente deportivos, mantiene el discurso de cautela que Dani Barrio plasmó en este diario hace unos días. «El objetivo, a día de hoy, es la permanencia. No quiero ni me gusta engañar a nadie. Es normal el enfado de la afición. Seguramente cuando me retire seré igual de exigente y quiera ver al Málaga en Primera. Venimos de una situación en la que el club casi desaparece y estamos en un proceso de estabilidad. El objetivo a día de hoy es la permanencia. Si logramos los 50 a falta de siete u ocho jornadas podemos luchar por algo más ambicioso. No quiero ni me gusta engañar a nadie, igual más adelante se podrán luchar por otras cosas», analizó el futbolista.

Asimismo, lanzó un mensaje a la afición, una afición que estos momentos está algo mosqueada y falta de ilusión. «Nosotros somos autocríticos y los primeros en querer que las cosas salgan bien, pero la realidad es que estamos en una dinámica mala. Ya acabamos el año mal y empezamos contra el Alcorcón ganando, que era importante, haciendo un partidazo contra el Sporting y llegaron el 0-5 y el 3-0. No es una buena dinámica y que nadie dude que nos dejamos la vida por el Málaga. Somos los primeros que queremos que las cosas salgan bien, tenemos que espabilar y seguir trabajando». Todo esto se verá o no reflejado este mismo sábado.