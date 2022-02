Un gol de Sadiq, un delantero diferencial para esta categoría, que tendría seguramente minutos de calidad en como mínimo 10-12 equipos de la Primera División, decidió este sábado la suerte de un partido en el que el Málaga CF dio la cara, pero le faltó lo de casi siempre: acierto en los metros finales, profundidad, movilidad y alguien que dé un último pase con criterio a alguno de los de arriba.

El equipo de Natxo González lo intentó, pero apretó con más fe que fútbol. Es verdad que el rival no le superó con claridad y no demostró su presunto estatus superior. Pero cuando tienes arriba un killer como el internacional con Nigeria, todo es mucho más fácil.

El 0-1 final no es ninguna sorpresa. Duele porque son 3 puntos más que se van de Martiricos, pero el que más y el que menos sabía que lo de este sábado noche era poco menos que un imposible. Al menos, esta vez, sí se compitió. El último día en el templo se había vivido ese 0-5 contra el Ibiza que tardaremos todos en olvidar, sobre todo José Alberto López, que le costó el puesto. Esta vez, el desenlace fue también el mismo de una derrota, pero el "modus operandi" no tuvo nada que ver respecto a aquel día contra los de Paco Jemez. Como consuelo, al menos, vale.

No sé si el Almería ascenderá o no a Primera cuando acabe la temporada, pero que tienen una plantilla "5 estrellas" eso creo que no admite debate. Ganaron en La Rosaleda con muy poquito y eso es algo al alcance de muy pocos. Una pena para el Málaga CF, que a los puntos quizá mereció al menos sumar un empate que habría sabido a gloria.

La Rosaleda volvió a tirar de los suyos. Es otra de las buenas noticias dentro del revés del 0-1. La afición se entregó desde el minuto 0 a sus jugadores. Este equipo ha sido un muro jugando de local los primeros meses de la temporada porque el aliento de la grada les hacía correr y sudar por encima de sus posibilidades. Contra el Almería volvió esa unión equipo-afición que debe ser innegociable para buscar cualquier objetivo, por mínimo o mega ambicioso que sea.

El Málaga lo intentó por primera vez en el minuto 6, con un disparo de Antoñín que desvió un defensa rival. Una internada de Paulino, cuatro minutos después, acabó con un tiro lejano de Ramón, que salió por encima de la meta del Almería. Buenos minutos y buen ritmo de los de Natxo González en esos 10 primeros minutos. Antoñín volvió a poner a prueba a Fernando en el minuto 20, que despejó como pudo el remate del canterano. Es verdad que el partido no tenía dueño claro, pero el Málaga CF era el que más lo intentaba.

Hasta el 27 no se estrenó en el partido Dani Barrio. Akieme probó fortuna, pero el portero malaguista respondió con una buena parada. El juego se equilibró, con los dos equipos ordenados y dejando pocos espacios atrás al rival.

Solo Sadiq era una amenaza real en los visitantes. Cada vez que el nigeriano recibía el balón, de espaldas o en carrera, es verdad que un sudor frío recorría la grada de La Rosaleda. Pero el africano estuvo muy bien vigilado por el dúo Pey-Lombán.

Dani Barrio estuvo atento en una saque de falta lateral blandito, pero que se envenenó camino de la escuadra izquierda de la portería blanquiazul, ya en el esrint final de los primeros 45 minutos. Ambos equipos se fueron al descanso con el 0-0 inicial y la sensación de haber visto menos fútbol del que cabía esperar a priori.

Ramón fue el primero que probó suerte en la reanudación. Fue un tiro sin peligro, pero con tanto centrocampismo y tan poco fútbol profundo, al menos valió para despertar las palmas del respetable. En el 53 llegó el 0-1. Gran jugada de Portillo, que se internó en el área y ante cierta pasividad defensiva, centró al segundo palo para que Sadiq, libre de marca por primera vez en toda la noche, marcara de cabeza ante un Dani Barrio vencido.

El Málaga CF acusó el golpe. Natxo González recurrió a Kevin y Brandon para tratar de despertar, sobre todo de medio campo hacia adelante. Pero no hubo reacción y el rival estuvo comodísimo sobre el verde de Martiricos.

Paulino, en el 73, disparó desde fuera del área un balón que se fue por poco por encima del larguero de la portería defendida por Fernando. Un cotraataque llevado por Pozo, que remató Sadiq de cabeza tras un choque con Dani Barrio estuvo a punto de costarle muy caro al Málaga CF, ya con Gassama en el campo para tratar de buscar el empate metidos ya en el cuarto de hora final.

El Málaga se volcó con más corazón que cabeza buscando un 1-1 que no acabó de llegar. Una internada de Víctor Gómez poco antes del 90 valió para que el balón se pasease por el área sin encontrar rematador. Kevin, segundos después, buscó sorprender desde fuera del área, pero el balón se fue y ahí se acabaron las opciones de lograr el ansiado empate.