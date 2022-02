Natxo González estaba triste por la derrota del Málaga CF ante el Almería. En primer lugar, hizo un balance del encuentro, que calificó de “muy equilibrado” y aseguró estar “satisfecho” con el rendimiento del equipo, ante un Almería que tiene “gran calidad”.

Analizando el gol, manifestó: “El fallo en defensa es mejorable, pero destacaría el talento, se han asociado Portillo y Sadiq”. En la misma respuesta añadió: “Hemos estado compitiendo hasta el final. En los últimos minutos hemos estado en el área con poco acierto. Hemos competido, defensivamente hemos estado muy bien, ofensivamente tenemos carencias, pero vamos creciendo. Es una lástima el resultado, pero me voy orgulloso. Cuando se compite es duro no tener premio, pero no tengo duda que este es el camino”.

Tras ver el juego durante los 90 minutos de su equipo, el técnico reconoció que hay “margen de mejora”. “Si hubiésemos empatado no hubiese sido injusto. He felicitado a los jugadores, porque me sale de corazón. No nos vamos contentos a casa, nos vamos fastidiados porque hemos perdido. Pero tengo que poner en la balanza todo y hay cosas que me han gustado mucho ante un rival como el Almería”.

Por último, valoró su primer partido en La Rosaleda como entrenador blanquiazul: “Estoy feliz de vivir lo vivido. Si hubiésemos ganado, hubiera sido mejor. Doy gracias a la afición, es fantástica. Se habrán ido fastidiados a casa por el resultado, pero han visto cosas, un equipo que ha luchado, que ha dado todo por la camiseta. Con eso no vale y hay que dar un salto cualitativo”.