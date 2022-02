El Málaga CF ha entrado en una dinámica muy peligrosa de la que debe escapar cuanto antes si no quiere tener un tramo final de temporada más apurado de lo que se podía imaginar hace pocos meses. La llegada de Natxo González al banquillo blanquiazul no ha tenido de momento el efecto esperado, al menos en cuanto a resultados, y la derrota del sábado en La Rosaleda frente al Almería ha dejado al equipo en la 16º posición, viendo cada vez más de cerca la zona de descenso.

El conjunto blanquiazul no visitaba una posición tan baja en la tabla desde hace muchas semanas. Tras la disputa de la 7ª jornada, cayó hasta el puesto 16, el mismo que ocupa ahora. Es la posición más baja que ha ocupado hasta la fecha en lo que va de campaña. La distancia con la zona roja sigue siendo amplia en cuanto a puntos, pero cada vez hay menos equipos entre el Málaga y los cuatro últimos clasificados. Mirando hacia abajo, ya solo quedan el Zaragoza y el Mirandés entre los de Martiricos y el primero de los clubes que descendería a Primera RFEF.

A nivel numérico aún no hay que encender las alarmas. El Málaga, con 32 puntos sigue aventajando en 6 al 19º clasificado, que es el Amorebieta con 26. Pero mirando la trayectoria del equipo de un tiempo a esta parte sí que hay motivos para alarmarse. La fortaleza mostrada en casa en las primeras jornadas de competición ha desaparecido por completo. Los blanquiazules no ganan en La Rosaleda desde que se impusieran a la UD Las Palmas el 20 de noviembre, hace ya casi tres meses. Demasiado tiempo para un equipo que pretendía aspirar a algo más que la permanencia. Además, en todo ese tiempo solo ha ganado un encuentro, y fue en campo del colista, el Alcorcón (0-1),y dejando muchas dudas pese al triunfo. Tantas dudas que una semana más tarde cayeron por 0-5 ante la UD Ibiza y José Alberto López fue destituido.

El cambio de inquilino en el banquillo local de La Rosaleda no ha tenido efecto inmediato y el Málaga sigue sin ganar. Desde la llegada de Natxo González suma un punto de nueve posibles, tras haber caído en el estreno del míster vitoriano en Miranda de Ebro (3-0), empatar en La Romareda frente al Zaragoza y perder hace dos días de local en el derbi andaluz frente al Almería (0-1).

Sequía goleadora

Más allá de los resultados, preocupa también la involución que ha sufrido el equipo desde el comienzo de temporada. Sigue sin ser un equipo sólido atrás, no deja su puerta a cero, precisamente, desde la visita al Alcorcón en Santo Domingo. Y en zona de ataque, el Málaga se muestra cada vez como un equipo más inofensivo. Ya no es solo falta de acierto de cara a gol, si no que cada vez le cuesta más hacer daño a sus rivales y crear oportunidades de verdadero peligro.

El equipo malagueño solo ha conseguido ver puerta una vez en el último mes. El gol de Antoñín frente al Zaragoza en el empate 1-1 logrado en La Romareda es el único tanto que han podido celebrar jugadores y afición desde el partido frente al Sporting de Gijón (9 de enero). Sekou Gassama, Roberto y Pablo Chavarría -ahora lesionado- , los tres delanteros centros de la plantilla, llevan muchos partidos sin marcar y han tenido que otros jugadores como Brandon, Paulino de la Fuente, Ramón o Antoñín los que han tenido que ayudar a mejorar en esta faceta.

Tras 27 jornadas, el Málaga solo ha batido la portería rival en 24 ocasiones. Ni a gol por partido. Solo hay cuatro equipos con peor registro en esta faceta: Alcorcón, Fuenlabrada, Amorebieta -todos ellos en descenso- y el Zaragoza, 18º. Si los blanquiazules no mejoran en este aspecto de forma inmediata estarán condenados a vivir un final de curso con muchos sobresaltos.

Sin duda, tiene mucho trabajo por delante Natxo González para cambiar la dinámica del equipo. Ahora cuenta con toda la semana por delante para preparar la visita a la Real Sociedad B en Anoeta, donde ya, por fin, debe llegar la primera victoria del vitoriano al frente del Málaga CF.