Natxo González solo lleva tres encuentros al frente del Málaga CF, pero ya ha dejado clara alguna de sus apuestas. La más evidente de todas ha sido el cambio en la portería, aunque en otras líneas del campo también ha habido jugadores que han ganado peso y otros que debían ser líderes en este equipo han pasado casi al ostracismo. ¿Y los fichajes de invierno? Buena pregunta. Su protagonismo cada vez va a menos.

Cambio en la portería

Con el cambio de entrenador, llegó el cambio en la portería blanquiazul. Dani Barrio comenzó como titular la temporada, pero desde la quinta jornada, José Alberto López apostó por Dani Martín, que ya fue un fijo en la portería hasta que el técnico asturiano fue destituido. En su debut en el banquillo en Miranda de Ebro, Natxo González no tuvo que elegir puesto que el cancerbero cedido por el Real Betis tenía problemas físicos. La única opción era Dani Barrio. Y esa apuesta se ha mantenido en los encuentros frente al Zaragoza y el Almería. El gijonés encajó tres tantos en Anduva, uno en La Romareda y otro en casa ante el Almería. Su reto, y el de todo el equipo, es conseguir dejar la puerta a cero en las próximas jornadas.

Fichajes de invierno

Los fichajes de invierno no terminan de arrancar. De hecho, su participación cada vez va a menos. Tanto Aleix Febas como Álvaro Vadillo agradaron en su debut ante el Sporting y el centrocampista cedido por el Mallorca fue incluso titular ante el Ibiza, en el último encuentro de José Alberto como entrenador del Málaga. Febas volvió a de inicio en el debut de Natxo González en Anduva pero luego solo disputó 30 minutos en Zaragoza y frente al Almería ni siquiera saltó al verde. El caso de Vadillo es aún más extraño. Jugó 18 minutos frente al Sporting, 30 ante el Ibiza, no estuvo disponible contra el Mirandés, Natxo le dio otros 30 minutos en Zaragoza y, al igual que Febas, no participó en el derbi andaluz. Las dos incorporaciones invernales venían para dar un salto de calidad a la plantilla, pero de momento no están siendo diferenciales.

Ramón Enríquez

Es un fijo con Natxo González. Ha disputado los 270 minutos desde la llegada del vitoriano al banquillo blanquiazules. Tres titularidades y además sin ser sustituido. El centrocampista de Órgiva había tenido altibajos a lo largo de la temporada. De 27 jornadas, ha tenido minuto en 17 de ellas y solo ha sido titular en 10 ocasiones, incluyendo estas tres últimas con Natxo González. Ahora está gozando de continuidad. Si Escassi no es utilizado en otra posición, son dos de los fijos en la medular.

Roles de jugadores de banda

Lo ocurrido a lo largo del mercado invernal y la llegada de Natxo González también ha hecho cambiar el reparto de minutos en las bandas. Antoñín tenía pie y medio fuera en enero y todo cambió tras la destitución de José Alberto. Volvió a disfrutar de minutos y respondió con un gol en Zaragoza. Frente al Almería tuvo su segunda titularidad consecutiva. Otro jugador que no contaba demasiado y ahora vuelve a tener protagonismo es Jairo Samperio. Ha jugado de inicio en dos de los tres encuentros de Natxo -Mirandés y Almería-. Kevin también ha vuelto a la rueda, y Paulino de la Fuente vuelve a jugar minutos en banda. El perjudicado, por ahora, es Álvaro Vadillo.

Roberto, fijo en punta

El canterano Roberto se está haciendo con el puesto de titular en la delantera. La lesión de Pablo Chavarría y el momento de baja forma de Sekou Gassama le está dejando como opción preferida como referencia ofensiva. Ha sido titular en las dos últimas jornadas. En el debut del preparador vitoriano, Brandon Thomas, pichichi del equipo con 5 goles, fue titular pero luego solo disputó 9 minutos en La Romareda y 28 este sábado ante el Almería. Roberto sube, Brandon baja, Sekou Gassama... sin minutos y Chavarría está a punto de volver.