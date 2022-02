Llegó el turno de David Lombán en la sala de prensa de La Rosaleda. El defensa blanquiazul, y uno de los capitanes del equipo, habló sobre su futuro próximo, sobre el estado de la plantilla y cómo afrontan el duelo de este sábado ante la Real Sociedad B.

El asturiano acaba contrato a final de este curso, en junio, pero aseguró que aún no ha tratado el tema con Manolo Gaspar. "Creo que ahora se están alargando las carreras por temas de nutrición y eso, pero en mi caso no me permito pensar más allá de las semanas. Vives el presente, el día a día y me gusta mucho a lo que me dedico y de disfrutar al máximo. No me permito pensar en junio, porque no sé qué va a pasar. Intento disfrutar el día a día, mejorar mi nivel y cuando termine la temporada veremos qué intención tienen las dos partes”, comentó.

A su parecer, el equipo blanquiazul se encuentra en buen estado y mentalizado mejorar. "Siempre que pierdes estás fastidiado, no te sirve de nada lamentarte de un resultado pasado. Llega un partido y sólo tienes que hacer autocrítica del último y corregir en cuanto a mentalidad. Creo que el equipo está muy bien, las sensaciones en solidez y ayudas que tenemos nos van a ayudar a afrontar el partido”. Además, apuntó que la llegada de Natxo González se ha traducido en nuevas ideas. "Cada uno tiene su filosofía e intenta aportar lo que quiere. A partir de ahí, no existe tiempo y más a mitad de temporada. Esto es un hándicap importante y somos conscientes de ello”.

Sobre el Sanse de Xabi Alonso, próximo rival, Lombán volvió a incidir en que "asequible en Segunda no hay nada". "Es verdad que los puntos te indican cosas, pero no te hablan del vestuario ni de las sensaciones. Vienen de competir muy bien en Ponferrada, soy de los que mira cómo juegan y cómo compiten. Ya sabemos cómo son los filiales si no te los tomas como debes", destacó el asturiano.

También hubo tiempo para hablar de la figura de Adrián López, que lleva varias semanas entrenando con los blanquiazules a la espera de novedades. "Tengo una buena relación con Adrián. Está con nosotros y ojalá se recupere pronto. Es un jugador diferente con una calidad tremenda y ojalá pueda competir y encuentre las sensaciones que busca. Eso sería muy importante para todos: para él y para el club", apuntó Lombán.