Un lobo con piel de cordero. Así se puede definir a la Real Sociedad B de Xabi Alonso. El próximo reto del Málaga CF quizá no llega al punto de ser una final anticipada, pero sí puede marcar el rumbo y los objetivos de lo que queda de temporada. Tampoco es poca cosa. La victoria fuera de casa sigue siendo un debe para el equipo de Martiricos, pero no se puede fiar de las estadísticas ni de que el Sanse esté en la parte baja de la clasificación de Segunda.

Natxo González y los suyos no se pueden fiar del filial donostiarra y para muestra, el último encuentro que los txuriurdin jugaron ante la Ponferradina. En El Toralín el Málaga CF sufrió una de las derrotas más contundentes de la primera vuelta, perdiendo por un contundente 4-0 . En este mismo escenario y con una ‘Ponfe’ asentada en los puestos de play off desde hace varias semanas, la Real estuvo a punto de llevarse, al menos, el punto del empate. Se adelantaron los leoneses, respondió el Sanse de penalti, volvió a adelantarse Yuri ejecutando una pena máxima y a falta de 10 minutos para el final, Lobete volvió a darle un punto a los vascos. En cambio, pese a no cesar en la batalla, la victoria de la Ponfe llegó en el tiempo añadido, en el minuto 93 al borde del final.

Así que si los de Xabi Alonso, como visitantes y en el césped de uno de los equipos llamados a pelear por un puesto en la máxima categoría, se armaron de valor y descaro, nadie debería esperar que el sábado, arropado por su público, le vaya a poner las cosas fáciles al Málaga CF. Además, hay que contar con que un buen exmalaguista está en estos momentos en las filas de Alonso, Cristo, que aprovecha los minutos que no tenía en Martiricos.

En estos momento, son 10 puntos los que separan a la Real Sociedad B del Zaragoza, equipo que actualmente marca la salida de los puestos de descenso. De esta manera, los vascos buscan el milagro y saben que es necesario hacerse fuertes en su campo, con lo que pondrán muy difícil al Málaga poder sumar los puntos.

La ausencia de Peybernes en el próximo encuentro liguero, sumada a la lesión que desde hace semanas lleva arrastrando Juande, se había convertido en un enorme rompecabezas para Natxo González a la hora de elegir qué cuatro piezas alinear en defensa el próximo fin de semana ante la Real Sociedad B. Por suerte, si todo sigue como hasta ahora, lo más probable es que el canterano cordobés esté en la convocatoria.

Y es que la gran novedad de la lesión de entrenamiento de ayer fue la reaparición de Juande. En un vídeo que compartió el Málaga CF en sus principales redes sociales se podía ver al defensa blanquiazul totalmente integrado en los ejercicios con el resto de sus compañeros, trotando a buen ritmo por el césped de La Rosaleda, bromeando y riendo, síntoma de estar a gusto y feliz de regresar al trabajo con normalidad.

Todavía quedan entrenamientos para que el jugador llegue a punto a la cita en Donosti. Si todo sigue así, Juande volverá a vestir la elástica blanquiazul el sábado en Anoeta.