No ha podido ser. Juande no estará mañana sábado en Anoeta para el importante choque ante la Real Sociedad B de Xabi Alonso. Sumando la baja de Peybernes por sanción, el panorama que le queda a Natxo González para conformar una fuerte línea defensiva es poco halagüeño.

"Juande no viaja", aseguró el técnico vitoriano. "Estuvo con el grupo el otro día, pero ayer al margen. No está muy seguro y lo tengo muy claro: no voy a exponer a un jugador en este momento. Vamos a recuperarlo y tenerlo bien para no arrastrar más esa situación, queda fuera de convocatoria". En cuanto a las posibles alternativas, el entrenador afirmó que "Ismael Casas puede ser una opción y Escassi otra. De momento sí son las dos opciones que puede haber".

El gran reto para este encuentro será, además de contener a los rivales en fase defensiva, dar un paso hacia adelante en la creación de ocasiones reales de peligro. "Veníamos diciendo desde Almería que el primer objetivo era parar la sangría de goles que estábamos recibiendo. Estamos centrándonos en mantener esa regularidad y cada vez empleando más tiempo en lo ofensivo. Son todas válidas, pero necesitamos algo más de pausa y elaboración incluyendo al portero, más profundidad en los laterales… Hay muchas cosas por hacer y vamos metiendo detallitos. Me quedan todavía más de 24 horas para seguir pensando. Le das muchas vueltas a la cosa y siempre tienes ahí esas dudas", analizó.

En cuanto al rival, Natxo González comentó que cuando ves jugar al filial txuriurdin "transmiten una sensación contraria a lo que dice la clasificación". "Tienen alegría, desparpajo, velocidad y es el equipo de mejor nivel físico de la categoría. Intentan disfrutar y nos van a exigir muchísimo. Cada partido tiene la misma importancia y hay que jugar como si no hubiera un mañana. No entiendo el fútbol empleando el máximo, como si no hubiera un después, no me afecta en este sentido", concluyó.