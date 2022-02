Los peores presagios han acabado confirmándose: la defensa blanquiazul llega a San Sebastián en horas bajas después de que Juande no haya podido recuperarse a tiempo. No estará el canterano cordobés, tocado físicamente, ni un Peybernes que debe cumplir ciclo de sanción por acumulación de tarjetas. A mediados de semana se vislumbró cierta luz y el central cordobés entrenó con el resto de sus compañeros, a buen ritmo y sonriente, pero fue solo un espejismo.

Natxo González ha preferido ser cauteloso para que cuando Juande regrese al terreno de juego lo haga al 100% y dejando atrás las sombras de una posible recaída de la lesión en el sóleo. Pero lo cierto es que al míster vitoriano se le presenta un complicado dilema a la hora de conformar la línea de defensa esta noche en Anoeta. Sus dos principales centrales no están, aunque sí que puede contar con Lombán. ¿Pero quién acompañará al asturiano? La respuesta solo la tiene el entrenador y solo la conoceremos a las 21:00 horas. Escassi ya jugó en esa posición a las órdenes de González con poco brillo y también está disponible Ismael Casas, aunque su rol natural es en la banda y ahí está un inamovible Víctor Gómez.

Los actores en el centro del campo serán los habituales de estas últimas semanas, no hay bajas que lamentar. Pero en la línea de ataque, la más comprometida junto a la defensa, el míster blanquiazul tampoco podrá contar con Sekou Gassama. El delantero hispanosenegalés no estará en el duelo ante la Real Sociedad B, aunque es cierto que a día de hoy no ha conseguido tener la regularidad y la eficacia de cara a la portería que se esperaba de él cuando aterrizó en Martiricos este verano. Además de Jozabed y Roberto, jugadores por los que está apostando Natxo González, quedan aún las opciones de Brandon Thomas si el equipo se queda sin fuelle ofensivo o incluso Pablo Chavarría. El caso del argentino guarda cierta similitudes con el de Sekou: las molestias físicas han lastrado el progreso de ambos atacantes en lo que llevamos de temporada.

Mirando la clasificación, el Málaga CF está necesitado de puntos para aumentar la distancia con los puestos de descenso y llegar cuanto antes a los ansiados 50 puntos. Una victoria de los costasoleños valdría más de las tres unidades que se sumarían en su contador particular. Y es que marcarían todavía más diferencias con un equipo de la parte baja y además, ante ellos, ganarían el goal average gracias al 2-1 blanquiazul con el que se saldó la ida en La Rosaleda.

La vulnerabilidad de un equipo le da un tono más de peligrosidad y así llega la Real Sociedad B. Los de Xabi Alonso son penúltimos y están todavía más desesperados por puntuar en busca del milagro que les evite el descenso de categoría. El mensaje que se ha lanzado esta semana desde Martiricos es claro y no hay que fiarse de lo que la tabla dice del rival. Los donostiarras han mejorado tras la llegada de Clemente o Jonathan Gómez, además tienen jugadores como Turrientes, Navarro o Lobete que alternan con el primer equipo. Sin olvidar a Cristo, canterano malaguista ahora en San Sebastián. Los blanquiazules deberán prestar especial atención a Karrikaburu, que ha visto portería en las dos últimas jornadas. Las disponibilidades para Xabi Alonso están sujetas a las necesidades del primer equipo y el derbi con el Athletic de esta jornada en LaLiga Santander.

Nada se puede dar por descontado en esta categoría de plata.