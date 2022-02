El partido que estaba llamado a revivir al Málaga CF y cambiar la mala dinámica en la que los blanquiazules están inmersos desde finales del pasado 2021 ha terminado siendo la gota que colma el vaso. El de la paciencia de la afición y el vaso de las ilusiones por aspirar a algo más que la permanencia. La realidad es que la crisis se ha instaurado en Martiricos y el margen de maniobra para revertir la situación cada vez es menor y parece más lejano.

A principio de temporada, desde la entidad, nadie se quiso mojar ni decir abiertamente la palabra «ascenso», tampoco «play off». Lo que sí tenían todos claro es que el equipo estaba llamado a mejorar los números de las últimas campañas desde que el conjunto malacitano milita en Segunda División. Pero a día de hoy, pocas son las mejoras que muestra el equipo, ni siquiera el cambio de entrenador parece haber surtido efecto.

Hay ciertas reglas no escritas en el fútbol. Una es que los equipos del sur suelen sufrir las salidas al norte, regla cumplida el pasado sábado en el Reale Arena. Luego hay otra que dice que cuando se cambia de entrenador, en el primer partido la victoria está asegurada. Esta no se cumple ni por asomo: Natxo González perdió en su estreno ante el Mirandés, empató en Zaragoza, perdió contra el Almería y volvió a caer este pasado fin de semana ante el filial txuriurdin de Xabi Alonso.

Todo esto ha derivado en que en vez de mirar hacia arriba, o al menos estar en una cómoda posición de la mitad de la clasificación con la que soñar por ese «algo más que la permanencia», el Málaga CF esté contando los puntos que le separan con los puestos de descenso. Esta noche, el partido que cierra la jornada enfrenta a Amorebieta y Leganés, de lo que hagan los vascos dependerá la situación del conjunto boquerón. Los resultados ajustados y la enorme competitividad marcan la categoría de plata de arriba a abajo en la clasificación. El citado Amorebieta marca la entrada al descenso en la 19º posición con 26 puntos, los mismos que tiene el Fuenlabrada, antepenúltimo. La propia Real B, con 23, y sobre todo el Alcorcón, con 13, parecen bastante hundidos en la clasificación.

Sin novedades desde enero

Aunque los cursos escolares y futbolísticos empiezan en septiembre, se dan notas en diciembre y enero se convierte en una nueva oportunidad de mejorar los puntos débiles y potenciar los fuertes. El Málaga CF se enfrentó al mercado de fichajes con José Alberto ya en duda, pero aún así era evidente que existían ciertas posiciones del campo que pedían a gritos renovación. Llegaron Febas y Vadillo para intensificar la competencia en el centro del campo, pero ni rastro de un central ni de un delantero.

El fútbol tiene poca memoria y se te puede poner muy fácil en contra, pero un mes después de la conclusión del mercado de fichajes de invierno se hace patente la necesidad que tenía el conjunto malacitano en tener más consistencia defensiva y ofensiva. Si, como en el último partido, se junta que Juande está lesionado y Peybernes sancionado, hay que recolocar frente al portero a algún jugador de la plantilla que no está acostumbrado a ese rol (véase Ismael Casas en Anoeta). Y en ataque, Sekou Gassama ni está ni se le espera entre lesiones y falta de continuidad, Pablo Chavarría sigue lejos de su nivel previo a la lesión y Brandon ha quedado relegado al banquillo desde la llegada de Natxo González. Roberto se ha ganado con esfuerzo su puesto en el once titular, pero no se puede dar a un canterano todo el peso de la creación de peligro y la anotación de un equipo mientras Antoñín o Jozabed se mantienen en un ritmo tan irregular.

Manolo Gaspar decía en enero: «No vamos a traer nada que no mejore lo ya presente». Que cada uno juzgue la frase, pero en todo 2022 los blanquiazules solo han firmado la victoria ante el Alcorcón en tierras madrileñas, después han llegado vergonzosos resultados como el 0-5 ante el Ibiza en La Rosaleda, el 3-0 en Miranda de Ebro o el 2-0 de este pasado sábado.

¿Y ahora qué? Más allá de frases hechas, cada próximo partido es una final para jugadores, cuerpo técnico e incluso Manolo Gaspar. A partir de mañana, el equipo solo puede pensar en reconciliarse con su afición el próximo lunes y brindarle una victoria contundente en La Rosaleda.