El Málaga CF se jugará las habichuelas lejos de La Rosaleda. En el próximo mes, además de recibir en casa al Cartagena y a la Ponferradina, tendrá que disputar dos partidos vitales sin el calor de su público. Las dos siguientes salidas ligueras del conjunto blanquiazul serán encuentros de esos denominados de «seis puntos», donde tan importante son los tres puntos que puedes sumar como los que evitas que añada a su casillero el rival. Esos dos enfrentamientos directos serán frente al Amorebieta y luego ante el Fuenlabrada, los dos equipos que marcan ahora mismo la zona de descenso con 26 puntos, seis menos que los de Natxo González.

La mala racha de resultados y una dinámica que preocupa han metido al equipo malagueño en un problema serio. La triste realidad para el último tercio de competición no es otra que mirar hacia abajo y pelear por conseguir la permanencia. Los 50 puntos se han convertido en el único objetivo de los blanquiazules de aquí a final de campaña. Esto ha hecho que los rivales directos del Málaga sean ahora equipos como Zaragoza, Mirandés o los que están ahora mismo en descenso más cerca de salir del pozo, el Amorebieta y el Fuenlabrada, a los que deberá visitar en las próximas semanas.

El primer examen para reconducir el rumbo será este próximo lunes en La Rosaleda ante el Cartagena, pero en la jornada posterior llegará la primera de las salidas claves para el futuro del Málaga. Los de Natxo González visitarán al Amorebieta, equipo que marca la zona roja con 26 puntos y que tiene la opción de aumentar su casillero en la noche de este lunes en su feudo frente al Leganés, otro conjunto de la parte baja.

El conjunto vasco, recién ascendido a LaLiga SmartBank, ya sorprendió al Málaga en Martiricos en la primera vuelta. Todavía con José Alberto en el banquillo, el Amorebieta se llevó un 0-2 de la Costa del Sol en lo que fue uno de los encuentros que marcó el comienzo del declive del equipo blanquiazul, que por esas fechas todavía miraba hacia los puestos de play off. Todo lo que no sea que el Málaga gane esta próxima jornada al Cartagena convertirá el duelo en Lezama en una auténtica final. No sumar sería dramático.

Tras la visita al Amorebieta, el Málaga regresará a su templo para recibir a la Ponferradina, que ahora mismo pelea por clasificarse para las eliminatorias por el ascenso. Y luego llegará la segunda de las salidas que marcarán el devenir de los blanquiazules en los próximos 30 días. Será el momento de desplazarse hasta la capital para medirse al Fuenlabrada de Pellicer, que se ha puesto a seis puntos de los de Natxo tras su empate de ayer en su casa ante el colista, el Alcorcón (2-2).

Los partidos que vienen ahora en casa serán fundamentales para sumar y coger aire, y los que deberá afrontar el Málaga lejos de su estadio son auténticas finales. Nadie lo esperaba hace unas semanas, pero es así. El conjunto blanquiazul tendrá prohibido fallar a domicilio ante los dos equipos que ahora mismo tienen más opciones de salir del descenso por su situación clasificatoria.

Entre ganar y perder, la distancia con esos equipos aumentará o se verá disminuida en seis puntos. Y además también habrá que hacer caso al average particular, un añadido que puede ser decisivo a final de curso. Los blanquiazules tienen difícil ganar el duelo particular frente al Amorebieta tras el 0-2 de la primera vuelta. Ante los de Pellicer, por contra, está muy ajustado tras ganar 1-0 en La Rosaleda.