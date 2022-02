Manolo Gaspar dio la cara en los micrófonos de Onda Cero Málaga para hacer un amplio análisis de todos los temas que afectan a la actualidad del Málaga CF, tanto los deportivos como los extradeportivos. La situación actual del equipo, su trabajo durante el mercado invernal o la decisión de cambiar a José Alberto López por Natxo González al frente del banquillo blanquiazul fueron algunos de los temas principales de su comparecencia. El director deportivo blanquiazul está tranquilo con su dedicación y con confianza en que el equipo sacará la temporada adelante en los 14 partidos que quedan para terminar: "Esto convencido de que lo vamos a sacar", aseguró.

Explicaciones de la actual situación

"Hay muchas, desde que el equipo juegue bien, con un buen tono. No es momento de poner excusas. Hay que recuperar el nivel mental. Necesitamos un resultado. Es un grupo unido, sin fisuras. He leído y escuchado muchas cosas. Quien quiera embarrar el Málaga, que lo embarre. Es todo mentira. Tenemos unión, trabajan muy bien. El problema es mental. Hay que recuperar la sensación y se recupera trabajando".

¿Atento a las críticas?

"Lo que me filtra el departamento de comunicación. Las redes sociales las abro poco. Todo el mundo opina, pero nadie sabe lo que está pasando de verdad. Lo respeto, pero solo las que son de verdad, las que saben lo que es sentarse en mi silla, cómo es ser un director deportivo y cómo se llevan a cabo las negociaciones. Leo, escucho, pero mi cabeza tiene que está limpia. El aficionado está jodido, lo percibo. Yo también lo soy. Tengo que tener la mente fría para mantener la situación«.

Situación clasificatoria

"No la miro mucho. Cuando estás en esta situación miras qué está pasando en la parte de abajo, que es lo que me preocupa. Me centro más en lo que podemos hacer nosotros".

Próxima temporada

"El objetivo para la próxima campaña es el mismo. Sobrevivir. No hay un proyecto a largo plazo. Tenemos que seguir sobreviviendo hasta que se solucione todo lo que hay en el club, para el que venga se encuentre algo para crecer. Sé que me pegan muchos palos y lo voy a decir siempre: sobrevivir. Vamos metiéndolo en la cabeza y tengo que estar repitiéndolo".

Margen para reconducir el rumbo

«Claro. Con la mala dinámica que llevamos demasiado bien estamos. Quedan 14 partidos y nos lo tenemos que tomar como una miniliga. El Cartagena es un buen equipo, hay que afrontarlo para ganarlo. Necesitamos a todo el mundo. Estoy convencido de que lo vamos a sacar".

¿Soportaría el club un descenso?

"Sí, porque tendrías las ayudas del descenso, cláusula de protección... El Málaga es viable, genera, también porque tenemos empresas apoyándonos. Ahora es más viable que nunca, hace poco tiempo no".

Natxo González

"Es una persona muy equilibrada, ha llegado en un momento muy delicado. Cree en el club y en las herramientas que tiene el equipo para darle la vuelta. Una cosa es lo que transmite y luego lo que hace. Cada uno tiene su manera de trasladar el mensaje. El día del Mirandés no podemos valorarlo. El día del Almería vi un Málaga serio, creo que hicimos un partido bastante digno. Con la Real han vuelto las dudas. Creo que los jugadores están cogiendo lo que va pidiendo Natxo y estoy seguro que en estos 14 partidos las cosas van a salir bien y vamos a salir de ahí".

Problemas en defensa

"Tampoco vimos una Real que creara muchas ocasiones ni muy claras. No veo una fragilidad o que se hayan dado pasos atrás. Teníamos bajas importantes. No es excusa, pero es la realidad. Juande y Pey son jugadores muy importantes para nosotros".

Objetivos

"La palabra play off jamás ha salido, y soy el único portavoz del club. Nunca. Porque a este equipo le faltan cosas. Sí que es verdad que mostrando una buena versión entiendo que la gente se ilusione. Lo tengo que ver con equilibrio. Esta plantilla está para no pasar apuros".

José Alberto López

"Creo en su trabajo, cómo prepara los partidos... Es un tío con mucha hambre y me jode que se diera esta dinámica. José Alberto es un buen entrenador y estará pronto donde se merece. Todos tienen su parte de culpa, ni el vestuario ni el entrenador. Todos".

Mercado de entrenadores

«Es verdad que el de jugadores es mucho más amplio, pero todos tienen sus dificultades. Nos trastocó la salida de José Alberto, el mercado de enero lo vivimos de forma muy intensa. La sanción de la FIFA y todo. No es fácil. Encontrarte con ese problema del entrenador pues trastoca y mucho. Para los jugadores que teníamos por dentro, de bastante pie o su manera de ser, creo que era Natxo el entrenador más acertado de lo que había en el mercado".

Si pudiera volver a atrás, ¿haría más fichajes?

"Lo seguiría reservando. Es una decisión tomada en equipo y al final hay que ser responsable. Hay veces que tienes unas emergencias importantes y pensamos que era lo mejor. Confío en los que tenemos. Las opciones que manejaba eran los que quería. Si no salían, nos quedábamos con los que tenemos. Pablo ha tenido poca continuidad, Sekou no encuentra su momento y Brandon está teniendo altibajos".

Futuras ventas

"No hay ningún club que pueda avanzar sin vender, claro que hay que vender, pero en lo que tú estimes que es correcto. Cada uno tira de su cuerda hasta lo que considere. Con Kevin no se estaba valorando el producto".

¿Decepcionado con algún jugador?

"No, depende de muchas cosas. No es lo mismo que comprar un coche. Tu firmas porque estás convencido. Los jugadores que vienen es porque quieren venir y les estoy muy agradecido. Les hago ver que Málaga es un sitio bonito para jugar al fútbol. Si queremos tener jugadores de un cierto nivel, tenemos que ir por ese camino. Tenemos que ir a por jugadores de ese perfil".

Ingresos

"El Málaga es un equipo peleón, de Primera. Si queremos aspirar para estar en la zona alta, tenemos que buscar más ingresos. El fondo CVC va a hacer un Málaga más grande, pero no es la solución".

Mensaje a la afición

«No podemos vender la moto al aficionado. Es como un matrimonio, en los momentos malos de uno, tiene que tirar el otro. Estamos súper agradecidos. Quedan 14 partidos, la cosa está complicada, pero tenemos que ir todos en la misma dirección",

Autocrítica

«Yo soy el responsable, no hay más. Tengo la espalda ancha y no me afecta en nada. De las cosas buenas y malas, para eso estoy. Mi cabeza está tranquila y limpia. Le doy vueltas exclusivamente al partido del lunes, aportar desde mi parcela lo que puedo. El lunes no podemos fallar y de ahí tenemos que salir ganadores, y sí son mejores pues dar la mano al rival. Del lunes al siguiente, y así. Ya pondremos las notas en mayo».

Adrián López

"Vamos a ver cómo se recupera de su lesión. Está entrenando con nosotros. Aún hay tiempo. Que entre en una buena dinámica y nos aporte algo que no tenemos".

Ontiveros

«Sí lo volvería a hacer. Me dolió mucho, pero entiendo al jugador. Su misión era jugar en Primera. Me duele, pero entiendo su perspectiva. A última hora le llamó Osasuna y decidió".