El Málaga CF conoció este martes la malísima noticia de una nueva lesión de Juande. Problema añadido para Natxo González. Cuando ya parecía que podía recuperarlo y que liderara al equipo en la retaguardia frente al Cartagena, el central sufre un nuevo contratiempo muscular que le tendrá apartado alguna semana más del césped. El club blanquiazul informó de que el central cordobés sufre una «lesión muscular en el gemelo interno de su pierna derecha». La baja del cordobés es dramática, como así lo demuestran los números.

Sus primeras ausencias coincidieron con el bajón del equipo blanquiazul, a finales del mes de noviembre. Desde entonces, Juande se ha perdido ocho de los últimos 11 encuentros de LaLiga SmartBank y, en ese tramo, el Málaga solo ha conseguido ganar un partido, en campo del Alcorcón, colista. Se perdió los encuentros frente a Burgos, Amorebieta, Eibar, Leganés y Alcorcón (jornadas 18-22). Pudo participar frente al Sporting (45 minutos), Ibiza (90) y Mirandés (84), pero volvió a lesionarse y causó baja ante el Zaragoza, Almería y en este último encuentro ante la Real Sociedad B.

En total, Juande no ha participado en nueve partidos ligueros. Además de los ocho por lesión en este último tramo de campeonato, tampoco disputó ni un minuto por descanso en la visita a Huesca. En sus nueve ausencias, los números del Málaga CF son muy negativos, difícilmente empeorables. Cifras que condenarían a cualquier equipo al descenso. Sin el cordobés sobre el césped, el equipo de Martiricos ha ganado un solo partido, ha empatado tres y ha perdido cinco. Solo una victoria en nueve enfrentamientos, curioso. Y en total solo 6 puntos de 27 posibles, el 22,2%. O lo que es lo mismo, 0.66 puntos por encuentro.

El cambio es notable cuando Juande sí está presente sobre el verde. Los datos son reveladores. El central ha disputado 19 partidos ligueros, y ahí el Málaga ha logrado siete victorias, cinco empates y ha sufrido otros siete derrotas. Esto hace un total de 26 puntos de 57 en juego, el 45,6%. Y en lo que a puntos por partido se refiere supone lograr 1,37 sobre 3. Si se comparan estos datos con los que registra el equipo cuando el zaguero no comparece, se comprueba que con él se consigue más del doble de puntos de media que cuando no ha estado disponible. Por eso su nueva lesión en este punto clave de la temporada tiene tintes dramáticos si el resto de centrales de la plantilla no son capaces de dar un paso adelante.

Juande regresó a los entrenamientos la pasada semana pero no llegó a tiempo al encuentro en San Sebastián. El zaguero sintió molestias y por eso se decidió que no participara en la visita al filial de la Real Sociedad. Y ahora la pruebas han desvelado una nueva lesión que le impedirá, como mínimo, estar en el encuentro del próximo lunes en La Rosaleda frente al Cartagena. Veremos si podrá llegar a la «final» de dentro de 12 días en Lezama frente al Amorebieta, pero parece complicado.

El conjunto de La Rosaleda pierde a su central que más rendimiento ha dado a lo largo del curso en el momento más complejo de la temporada. La mala racha de resultados ha llevado a los blanquiazules a meterse en un lío que nadie podía imaginar hace solo unas semanas. El conseguir solo una victoria en los tres últimos meses ha dejado al Málaga en la 17ª posición de la tabla, con solo seis puntos de ventaja sobre el descenso. Y ahora le vienen partidos muy importantes donde está obligado a sumar, como es el encuentro de este lunes en casa ante el Cartagena o las próximas visitas al Amorebieta y el Fuenlabrada, los dos equipos que, con 26 puntos, amenazan la permanencia.

La dirección deportiva del Málaga CF, con Manolo Gaspar a la cabeza, decidió (o no pudo) reforzar el puesto de central durante el mercado de invierno. Con la lesión de Juande, Lombán, Ismael Casas y Peybernes -que regresa tras cumplir sanción- son las principales opciones con las que cuenta Natxo González para formar un centro de la zaga de garantías. Con la alternativa de poder colocar ahí también a Alberto Escassi.

En el partido en el Reale Arena tuvieron que ser Lombán e Ismael Casas los que formaron la pareja de centrales ante las bajas de Juande y de Peybernes. El francés regresará a la titularidad con toda seguridad tras superar la sanción por acumulación de amonestaciones y falta por ver quién será el otro central que parta en el once. Por jerarquía, y para no sacar a Escassi del centro del campo, la lógica dice que el elegido será Lombán, pero la decisión final de Natxo no se conocerá hasta una hora antes del encuentro. Por lo que hay que rezar, sin duda, es porque no haya más sobresaltos en forma de lesión en lo que resta de semana. El Málaga necesita los tres puntos, no hay otra.