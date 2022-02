Los Pequeños Accionistas no creen que los Al-Thani lleguen a declarar

A estas alturas de la historia blanquiazul ya nadie confía en las buenas intenciones de la familia Al-Thani. Hace solo unos días saltaba la noticia de que los exdirigentes blanquiazules habían contratado a un importante bufete de abogados para representarles en España y, con ella, la ilusión de los seguidores malaguistas porque avance y se cierre de una vez por todas el caso. Es la única solución para que el club puede empezar de cero. En cambio, la realidad se antoja lejana a la conclusión del litigio entre el Málaga CF y los Al-Thani.

Para conocer de primera mano en qué situación está el juicio contra Al-Thani, impulsado por la Asociación de Pequeños Accionistas, La Opinión de Málaga ha hablado con su presidente, Antonio Aguilera. A su parecer, la elección de la letrada Vanessa Fernández Lledó, del despacho Gómez-Acebo & Pombo de Madrid, por parte de la familia catarí no es baladí y cree que llega gracias a un muy bien asesoramiento: «Han contratado a ese bufete para hacer lo que ellos pretenden: no declarar», apunta Aguilera. Otro objetivo derivado sería evitar la reclamación de busca y captura. De esta manera, los Al-Thani se adelantan a la titular del Juzgado nº14 de Málaga que ya le había designado un abogado de oficio.

Asimismo, la orden de busca y captura está en trámite, pero a día de hoy la magistrada aún no ha realizado el decreto para ejecutarlo. «El tiempo dará y quitará razones», remarca Aguilera, pero se muestra convencido de que este movimiento servirá solo para dilatar el caso y reafirmar la negativa de Al-Thani y sus hijos a colaborar con la justicia española.

«Me gustaría que los abogados se manifestaran porque sabemos que a los anteriores no les pagaron y a la agencia de publicidad que tenían tampoco. No sé si estos abogados lo sabrán»

Otro detalle curioso es que, después del larguísimo historial de impagos con los que cuentan el jeque y sus descendientes, hayan logrado contratar a un destacado bufete de Madrid. «Me gustaría que los abogados se manifestaran porque sabemos que a los anteriores no les pagaron y a la agencia de publicidad que tenían tampoco. No sé si estos abogados lo sabrán, si le habrán pedido el dinero por adelantado… pero este bufete es de los más importantes de España», explica el dirigente de los Pequeños Accionistas.

El problema es que los Al-Thani se están escudando en lo garantista que es la ley española: si no hay declaración, no se les puede juzgar. «Ahí es donde está la familia Al-Thani enrocada. No van a declarar y están haciendo es obstrucción a la justicia. Si sigue la cosa así, la jueza podrá hacer alguna que otra cosa pero tendría que archivar provisionalmente la causa». A partir de ese hipotético momento, empezaría a contar el reloj y en 10 años el delito quedaría prescrito. La familia Al-Thani podría irse de rositas, tal cual.

No obstante, el abogado de la APA, Paco Valverde, les ha informado de que aún así quedarían ciertos mecanismos para imponer medidas más duras.

Cuando los Pequeños Accionistas impulsaron la querella no pensaron que llegase a dilatarse tanto en el tiempo. Es más, Aguilera apunta que los Al-Thani tienen muy buenos asesores porque cada paso que dan está perfectamente estudiando con el único fin de no declarar. Y el Gobierno de Catar ya ha dejado muy claro en repetidas ocasiones que no va a colaborar con la justicia española.

Para la APA, la administración judicial ha sido clave para que el club no llegase a un preocupante punto sin retorno: «El 30 de abril de 2020, el Málaga CF habría desaparecido. Richard Shaheen no estaba pagando a nadie y cuando llegó José María Muñoz vio que no había dinero, solo telarañas. Hoy estamos deportivamente mal, pero financieramente bien. No tenemos problemas para pagar y se están cumpliendo los plazos». Eso ha supuesto un respiro en Martiricos después de muchos mese de incertidumbre.

Crisis deportiva

Por si los problemas institucionales y judiciales fuesen pocos, actualmente el primer equipo blanquiazul también está inmerso en una preocupante crisis deportiva que se está alargado demasiado.

«Ya el Málaga CF tendría que haber puesto a más de uno de patitas en la calle. El problema es que dentro de La Rosaleda tienen pruebas de las fiestas. Si se tienen pruebas hay que tomar decisiones»

Comparando estos últimos años en la categoría de plata, Aguilera cree que el «el año pasado el vestuario era de 10, todos estaban arrimando el hombro y colaborando. Este, con 24 fichas y una plantilla más profesional, el vestuario no es tan sano. Hay un régimen interno que no sabemos si se está cumpliendo, si se está o no amonestando a los jugadores. Pero ya el Málaga CF tendría que haber puesto a más de uno de patitas en la calle. El problema es que dentro de La Rosaleda tienen pruebas de las fiestas. Si se tienen pruebas hay que tomar decisiones», aseveró con dureza.

El representante de los accionistas minoritarios cree que el equipo actual no tiene excusas y que deberían hacer gala de una profesionalidad que parece ausente. «Lo peor es que están hundiendo a algún jugador joven con mucho futuro», remarca Antonio Aguilera. Un detalle preocupante cuando, desde siempre pero aún más en este último periodo, los jugadores de La Academia han sido el orgullo y en muchas ocasiones también el salvavidas del Málaga CF.