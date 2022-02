Todo lo que se no sea sumar tres puntos esta noche en La Rosaleda ante el Cartagena hará tambalear los cimientos de proyecto del Málaga CF para esta temporada. Suena crudo y a ultimátum, pero esta es la primera gran final del conjunto malacitano y todos deben estar a la altura de las circunstancias. La categoría de plata no da tregua y el resto de rivales de la parte baja de la tabla, los que compiten con los blanquiazules por no caer en el descenso, ya han hecho los deberes.

