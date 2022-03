El milagro del Amorebieta se cita con el Málaga CF de Natxo

La Segunda División ya le ha demostrado con creces al Málaga CF que no hay rival menor. En esta categoría no se puede desprestigiar a ningún equipo, venga de donde venga y esté en el puesto de la clasificación que esté, porque luego llegan las sorpresas. Este fin de semana, el equipo blanquiazul viajará hasta Bilbao para medirse a un club que hasta hace muy poco no era profesional. Aún así, no hay que olvidar que el Amorebieta de Íñigo Vélez ya dio el campanazo en La Rosaleda venciendo por 1-2 a los costasoleños. Por aquel entonces todavía entrenados por José Alberto López.

Pero el milagro del Amorebieta se consagró a finales del curso pasado. Los vascos accedieron a la fase de ascenso a Segunda teniendo uno de los presupuestos más bajos del resto de clasificados para el play off. Además, el fútbol no era la principal ocupación de los miembros de su plantilla, Orozco, Larrucea y Obieta alternaban partidos y entrenamientos con sus clases como profesores; Ekaitz Molina con el trabajo en un gimnasio y otros como Garro, Leiza y Garai también estudiaban. Con esfuerzo y confianza lograron imponerse en la finalísima a uno de los favoritos, el Badajoz, para así estar por primera vez en su historia en la categoría de plata del fútbol español. Amorebieta-Etxano es un municipio vizcaíno de unos 20.000 habitantes. El equipo que lleva el nombre del pueblo por todo el territorio nacional tiene campo propio, pero homologado para esta categoría. El día a día transcurre en las instalaciones municipales de Urritxe, pero los partidos oficiales los tiene que disputar en Lezama, ciudad deportiva del Athletic de Bilbao. Y de pasar a cobrar poco más de mil euros, ahora sus jugadores son profesionales, con todas las letras. Por ejemplo, Orozko se ha cogido una excedencia para poder dedicarse totalmente al fútbol y dejar de manera provisional las aulas, Mikel Álvaro también dejó a un lado su trabajo como representante y Saizar, que pensaba ya en retirarse y dedicarse solo al trabajo en la pastelería familiar y a ser entrenador de porteras en la SD Eibar, ahora vive esta nueva oportunidad con enorme ilusión. Un caso parecido al de Iker Unzueta, él acabó rescindiendo su contrato en la empresa de mecanizado en la que trabajaba para centrarse en el Amorebieta. Pero de toda la plantilla, quedan dos jugadores que siguen compaginando su vida anterior con el fútbol profesional: Unai Marino y Jon Irazabal. Marino, además de entrenamientos y partidos, trabaja dos días a la semana como monitor de crossfit. Por otra parte, y motivado por una lesión que lo ha apartado del terreno de juego, Irazabal continúa trabajando como desarrollador de software después de graduarse en Ingeniería Informática. Todos y cada uno de los integrantes de la plantilla, con sus respectivas historias personales, rezuman deportividad, superación y compromiso. La crónica del partido de La Rosaleda: Se acabó la racha... y las excusas (1-2) Un club diferente En cuanto se indaga un poco en la historia del Amorebieta, su condición humilde y trabajadora lo convierten en una entidad que va a otro ritmo y que tiene muy claro de dónde viene y hacia dónde quiere ir. Su primer ascenso a Segunda les ha llevado a vivir una experiencia totalmente diferente a la de temporadas anteriores. El club cuenta con unos 1.200 socios, el triple de lo que cabe en las instalaciones municipales de Urritxe. Ese ha sido uno de los cambios más fuertes. El propio presidente del Amorebieta, Jon Larrea, explicó la situación en Cadena Ser Málaga. «Urritxe es un campo municipal, lo digo con orgullo, pero solo tiene una tribuna y el césped, con la climatología que tenemos aquí, es el que es... Desde LaLiga nos dijeron que no reunía los requisitos. Da pena, pero no queda otra, así que estamos agradecimos y encantados con el Athletic», explicaba. El conjunto azulón compite en Lezama, ciudad deportiva del conjunto bilbaíno. Pero el cambio de estadio no tiene por qué suponer que el conjunto vasco esté solo en las gradas: entre Amorebieta y Lezama hay poco más de 15 kilómetros. El presidente aseguró que suelen darse cita unas mil personas en los partidos. Otro aspecto que dio un salto de gigante fue el presupuesto. Hasta ahora, solían disponer de unos 600 y 700 mil euros por temporada y este curso superan los seis millones de euros. Esto repercute, sobre todo, en los salarios de los jugadores. Ellos han pasado de poco más de mil euros a cobrar el mínimo estipulado en el convenio, en torno a los 100.000 euros. A lo largo de su comparecencia, Larrea dejó muy claro que sabe que en el fútbol un día estás arriba y otro abajo, así que no ha querido asumir demasiados riesgos ni se le ha ido la cabeza a la hora de fichar. «Mantuvimos el bloque del año pasado más cuatro refuerzos que llegaron en el mercado de invierno». Eso sí, no hay que olvidar que cuentan con un jugador que ha llegado a ser internacional: Mikel San José. «Hizo un gran esfuerzo por estar en el Amorebieta. Nosotros le ofrecíamos satisfacer lo que él estaba buscando en ese momento», relataba el mandatario del club vasco. Sin duda, una pieza valiosa con una experiencia diferencial. El Málaga está avisado: el Amorebieta ya ganó en Martiricos e incluso se impuso en la tercera jornada al Almería, candidato al ascenso. Con ideas claras y profesionalidad, los vascos no pondrán las cosas fáciles el domingo.