El peor arranque en el banquillo del Málaga desde el ‘Gato’ Romero

El Málaga CF está en la UVI y el cambio de entrenador, por ahora, no está dando los resultados esperados. Todos los focos recaen en el entrenador después del cambio de banquillo, pero en Martiricos las cosas van a otro ritmo y a las dudas en el banquillo hay que sumar que la profesionalidad de algún que otro miembro de la plantilla está en entredicho. Los resultados no ayudan a rebajar la tensión.

La mala racha que cosechó José Alberto López en sus últimos encuentros derivó en una situación sin retorno. Manolo Gaspar entró en acción, en cuestión de días se firmó a Natxo González. No es fácil dar un giro de 180 grados cuando tomas las riendas de un equipo ya hecho, con jugadores que prácticamente no conoces y que ya vienen en una dinámica negativa. Pero escenarios como este son el pan de cada día en el mundo del fútbol y la llegada de un nuevo míster suele suponer el cambio de chip necesario para que las cosas empiecen a rodar. Por ahora no está siendo así.

Echando un vistazo a las estadísticas de los últimos entrenadores que ha tenido el conjunto blanquiazul, Natxo González ocupa uno de los peores puestos. Da igual si empezaron la temporada o llegaron a mediados para salvar los muebles, los números son fríos y reveladores.

En el pasado más inmediato, en sus cinco primeros partidos José Alberto solo perdió con el Almería, ganó a Girona y Alcorcón y empató con Mirandés e Ibiza, sumando 8 de los 15 puntos en juego. En su arranque, Víctor Sánchez del Amo también perdió solo un encuentro ante el Mallorca, empató con el Cádiz y sumó de tres con Alcorcón, Oviedo y Reus -descalificado-: 10 de 15. Una única derrota es que la firmó también Sergio Pellicer, ante el Elche, tras la destitución del madrileño.

Después hay entrenadores que han tenido varias etapas en el banquillo del Málaga CF como Muñiz o Juande Ramos. Todos superan las cifras de Natxo. A inicios de la 18/19, el Málaga de Muñiz fue lanzado y sumó cinco victorias consecutivas con Lugo, Alcorcón, Almería, Tenerife y Córdoba, pleno al 15. Datos que contrastan con sus primeros encuentros en la 09/10: solo ganó 3-0 al Atleti en Martiricos y después perdió con Dépor, Racing, Espanyol y Barça. En su anterior periplo, entre 2006 y 2007, en Segunda sumó un empate, dos victorias y dos derrotas. En cuanto a Juande Ramos, en su regreso en 2016 selló dos empate, dos derrotas y una victoria mientras que en 2003 sumó cuatro de los 15 puntos posibles con un empate, tres derrotas y una victoria.

El que iguala los dos empates y las tres derrotas en sus primeros cinco duelos en la Costa del Sol es José González después de firmar en enero de 2018 para lo que restaba de campaña.

Los peores números de la década los ostenta el Gato Romero, interino en la campaña 17/18 durante 10 encuentros. En los cinco primeros, encadenó tres derrotas consecutivas (Celta, Real Sociedad y Real Madrid), sumó un punto ante Osasuna y volvió a perder con el Espanyol. Un punto de 15 posibles constituyen el peor arranque en los últimos tiempos.

Cuando Míchel se hizo cargo del equipo se estrenó con derrota ante el Alavés, después empató con el Leganés, cayó ante el Atleti y luego repuntó con victorias ante el Sporting y el FC Barcelona.

Por su parte, Schuster encadenó dos derrotas en sus primeros dos encuentros y después se repuso con dos empates y una abultada victoria, por 5-0 ante el Rayo.

Pelligrini, con aquel equipo que hizo historia, en Liga enlazó dos victorias ante Levante y Racing y tres derrotas con Dépor, Mallorca y Hércules.

El portugués Jesualdo Ferreira arrancó la 2010/11 con derrotas ante Valencia, Sevilla y Villarreal en casa, aunque como visitante se impuso al Zaragoza en un contundente 3-5 y al Getafe (0-2).

Solo queda confiar en la victoria en Amorebieta que, por fin, cambie la mentalidad y la dinámica del equipo y ponga algo más de distancia con el descenso.