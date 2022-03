Un día antes de poner rumbo a Bilbao, el entrenador del Málaga CF, Natxo González, analizó en la sala de prensa de La Rosaleda cómo esta el equipo y cómo afrontan el duelo del domingo ante el Amorebieta.

El conjunto blanquiazul va de final en final, pero el míster aseguró que confía en sus jugadores. "Soy optimista y trabajo cada día para ganar, independientemente del rival y de nuestra situación. Le estoy dando importancia a cada uno de los partidos. Trato de darle la misma a la jornada 1 y a la 42. Tenemos que jugar como si no hubiera un mañana. Vamos a centrarnos en lo verdaderamente importante: cómo hacer las cosas para ganar. Quiero que cada partido sea el más importante de nuestra carrera. Así vivo el día a día", analizó el vitoriano.

En cuanto al rival, también muy necesitado de sumar una victoria, destacó que espera que salgan al verde "a 150 pulsaciones”. “Es un equipo muy intenso que nos apretará arriba, ha hecho la mayoría de sus goles en los primeros 30 minutos. Que nos cedan el balón no es el guion de partido que tengo en mi cabeza”, comentó Natxo.

En Martiricos, "nuestra única preocupación y ocupación debe ser qué hay que hacer para ganar. Para ello, tenemos que seguir consolidando ciertas cosas", remarcó el entrenador blanquiazul. "Es difícil convencer a alguien cuando no ganas, pero estamos siendo fiables defensivamente en los últimos tres partidos, estamos ofreciendo menos posibilidades a los rivales. Ofensivamente la evolución es clara. Cada vez estamos rematando más, aunque nos está costado ser eficaces. Además del balón parado, como en el gol del otro día. Tenemos que seguir consolidando esto y tener un poquito de suerte”, ha añadido sobre las claves en la mejoraría del equipo.

Natxo sacó el nombre de unos de los jugadores que más se ha echado de menos en estas últimas semanas: Juande. "Si mañana está bien, viajará. Las sensaciones son favorables". Sin duda, una muy buena noticia para la visita al Amorebieta en Lezama. Ante la sanción de Escassi por sanción, una baja sensible, el técnico no quiso dar pistas sobre la táctica: "no hay un pivote en esa posición con las características de Alberto, pero tenemos varios jugadores con otras características".