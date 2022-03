Es ‘solo’ un jugador, pero el Málaga CF cambia y mucho en función de si Juande Rivas está o no en el terreno de juego. Las lesiones del central cordobés han sido un quebradero de cabeza para Natxo desde su llegada a La Rosaleda. En cuestión de lesiones, mejor prevenir y esperar unos días más que tener que curar más adelante, en plena recta final de la temporada con el conjunto blanquiazul jugándose la vida. En cambio, las últimas declaraciones del míster previas al viaje hacia Bilbao hacen brotar las esperanzas del regreso del canterano.

«Si mañana está bien, viajará. Las sensaciones son favorables», apuntaba el míster ayer en rueda de prensa. El entrenamiento de hoy será crucial para determinar si Juande forma o no parte de la expedición blanquiazul que se medirá mañana al Amorebieta en las instalaciones bilbaínas de Lezama.

Aunque las opciones sean relativamente pocas, poder tener a Juande en la convocatoria y que llegue a disputar aunque sea unos minutos sería de gran ayuda en fase defensiva, sobre todo teniendo en cuenta que el muro de contención que suele ser Escassi en la medular tampoco estará disponible al tener que cumplir ciclo de sanción. La ausencia del capitán paleño puede derivar en un cambio de sistema o en un cambio de protagonista, sobre ninguna de las dos cosas soltó prenda el míster.

Las múltiples bajas que ha sufrido el equipo, ya fuese por lesión o por sanción, sumado a la actuación de alguno de los jugadores del primer equipo ha provocado que se vuelva a poner el foco en La Academia. Hay jugadores que rinden muy bien con el filial y que podrían aportar un plus de calidad a ‘los grandes’. Uno de ellos es Andrés Caro y la ausencia de Escassi podría darle una oportunidad, una incorporación que la afición está demandando desde hace tiempo. En cuanto a la confección del once, en fase ofensiva el míster aseguró que «uno de los que está ahora mismo en el primer equipo va a jugar». Pero a su vez, no descartó al filial: «Andrés Caro está ahí, puede ser una alternativa», afirmaba el preparador vitoriano dando aún más vida a las opciones del canterano.

Con mejor o peor ritmo, el cuerpo técnico del Málaga CF tiene a su disposición a un gran número de efectivos para esta jornada. La mayoría se han entrenador con normalidad en esta corta semana tras el partido del lunes ante el Cartagena y los filiales Ismael Gutiérrez, Kevin, Roberto, Benítez, Dani Lorenzo están totalmente adaptados al trabajo con el primer equipo. El único interrogante es Hicham, que ayer realizó ejercicios preventivos en el gimnasio.

Toda ayuda será poca para, de una vez por todas, certificar que el equipo está mejorando. Y eso solo puede llegar a través de una victoria a domicilio ante un rival que ya ganó en La Rosaleda. Con el 1-2 del Amorebieta en Martiricos en la jornada 19º de LaLiga SmartBank comenzó el declive del conjunto malacitano; sería poético que ante ese mismo rival, en tierras vascas, los blanquiazules comenzaran a puntuar de tres y a alejarse de los puestos de descenso.

Última sesión

Hoy, de nuevo en horario de mañana, el conjunto malacitano se reunirá en las instalaciones de La Rosaleda para definir los últimos detalles antes del encuentro de esta 30º jornada liguera ante el Amorebieta de Íñigo Vélez. De esta sesión saldrá la convocatoria y se despejará la incógnita de si Juande está o no disponible.

Una vez finalizado el trabajo, jugadores, staff técnico y resto de integrantes pondrá rumbo hacia Bilbao para encarar una nueva final frente a un conjunto azulón que confía en poder salir de los puestos de descensos y alargar un poco más su histórica primera estancia en Segunda División.