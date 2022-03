Aleix Febas lleva solo un par de meses en la disciplina costasoleña pero poco a poco está empezando a encontrar su hueco. Además, Natxo González y él se conocen de una etapa anterior en Zaragoza, en cambio no se fía y en declaraciones a Cope Málaga destacó que tiene que "volver a adaptarme a lo que pide el míster, pero sí que es positivo que ya me conozca. Han pasado tres años desde que coincidí con él, tenemos confianza, todos evolucionamos. El fútbol da muchas vueltas".

En cuanto al futuro, todavía no sabe si se quedará el próximo curso en Martiricos, pero aseguró que "la opción de compra la quise incluir yo. Ahora en el césped me tengo que ganar esa opción de si me quiere o no el Málaga. Yo estaría encantado".

Es posible que en Málaga, el jugador haya encontrado su sitio. "En Mallorca no tenía la continuidad que quería. Cada vez me voy encontrando mejor que es a lo que venía aquí, ya se verá todo cuando llegue el momento, pero yo estaría muy contento", relató en antena el jugador.