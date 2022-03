Escassi, el comodín de Natxo para frenar a la Ponfe

La prueba de la defensa a cinco le fue bien a Natxo González en Lezama para cosechar la segunda victoria a domicilio en lo que va de temporada. Pero La Rosaleda y la Ponferradina son otro cantar. El míster vitoriano no podrá contar con Peybernes, aunque por suerte recupera a Alberto Escassi después de que el paleño haya cumplido la pertinente jornada por acumulación de tarjetas. La pregunta ahora es: ¿la línea defensiva blanquiazul del sábado será de cuatro o cinco componentes? La respuesta solo la tiene el míster.

Aunque todas las piezas del puzzle son importantes, hay unas cuyo encaje es determinante. Escassi es una de ellas. El jugador paleño es el principal muro de contención en la medular blanquiazul y, si la ocasión así lo exige, también puede jugar un poco más retrasado, justo por delante del guardameta. No es ahí donde se siente más cómodo y donde mejor rinde, pero hace el esfuerzo si es necesario. En la pasada jornada, en un duelo casi a vida o muerte ante el Amorebieta en tierras bilbaínas, su ausencia provocó que el centro del campo malacitano lo formaran Jozabed, Febas y Vadillo.

Para este sábado (21.00 horas), son varias las opciones que puede manejar el cuerpo técnico blanquiazul. La primera sería mantener el esquema de Lezama con Escassi en el puesto de Lombán y el asturiano más hacia la banda, en el puesto que ocupó Peybernes la semana pasada. Si Natxo quiere seguir con cierta revolución y así mantener a Escassi en la fase defensiva, podría volver a la línea de cuatro con Víctor Gómez, Juande y Javi Jiménez. La otra, también recuperando el 4-4-2, es que Escassi ocupe el puesto que suele tener en el centro de la zaga malaguista, escoltado atrás por Víctor Gómez, Juande, Lombán y Javi Jiménez.

A Natxo solo le queda un entrenamiento para decidir si Escassi juega de central en línea de 5 o en la medular

Frenar a una Ponferradina lanzada y que en El Toralín ya firmó un 4-0 contra el conjunto boquerón no será, para nada, tarea sencilla. La línea de cinco quizá aporta mayor solidez y hace que el equipo sea más compacto a la hora de evitar las embestidas de Sergi Enrich, Espiau o el experto Yuri. Pero no hay que olvidar que el poderío defensivo del equipo de Jon Pérez Bolo llega desde atrás, algo que obligará al Málaga CF a extremar las precauciones y a agudizar todos sus sentidos. Es posible que no tenga muchas opciones de atravesar el área contraria así que, cuanto menos, debería estar totalmente concentrado en no repetir la sangría del encuentro de ida.

El equipo ya está en la recta final de la preparación del choque. En la enfermería, por fortuna, solo están los ya conocidos. En la lesión de ayer, Luis Muñoz, Genaro, Peybernes e Hicham trabajaron al margen. El francés y el marroquí permanecieron en el gimnasio (tratamiento específico), mientras los dos primeros sí que se ejercitaron en el terreno de juego, aunque al margen del grupo y siempre bajo la supervisión del readaptador físico Toni Tapia.

«Equipo a seguir» según LaLiga

Si a inicios de semana desde la patronal se hacían eco del buen partido de Juande, en la jornada de ayer LaLiga destacó al Málaga CF como «equipo a seguir» de la catgoría de plata después de su vital triunfo ante el Amorebieta.

Tras un balance de los últimos encuentro, LaLiga destaca en su página web el rendimiento de tres jugadores del conjunto de Natxo González. «Brandon Thomas, el atacante de Santanyi es el máximo realizador del conjunto malaguista con un total de siete goles en lo que llevamos de temporada. Por su parte, el máximo asistente del equipo es el defensa Víctor Gómez con cuatro asistencias en 25 partidos. En el apartado defensivo destaca Alberto Escassi como el futbolista que más recuperaciones realiza con un total de 34». Un reconfortante reconocimiento a pesar de los complicados momentos por los que ha pasado el conjunto blanquiazul y el largo camino que aún queda hasta lograr los 50 puntos que le den tranquilidad.