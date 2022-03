No llegó victoria, pero Natxo González se va contento, "es el partido del que salgo más satisfecho", comentó el preparador vitoriano. Además, los blanquizales lograron frenar a uno de los clubes de la parte alta de la clasificación con mayor regularidad a lo largo de todo el curso.

"Ellos han empezado fuerte pero hasta el pitido final, el equipo me ha gustado mucho. Ofensivamente he visto un equipo reconocible, estamos buscando eso. Falta el final, pero hemos minimizado a un equipo importante de la categoría y de verdad estoy muy contento. El partido del que me siento más satisfecho por el juego. Luego está el resultado. También hemos mantenido tener la portería a cero. Ofensivamente estamos creciendo, es lo que queremos.

"A partir de ahí queda ese agarrón que parece penalti, detalles, pero con el colectivo me voy satisfecho". Y sobre el penalti no se moja pero dijo lo siguiente: "El 100% de esta sala estaremos de acuerdo. Lo acabo de ver en el vídeo, es evidente. Pero si no lo ha pitado habrá creído que no era".

El preparador vitoriano destacó que, para él, el resultado no lo es todo. "No sé si podría haber ganado cualquiera pero creo que hemos llegado más veces al área. Ellos salen muy bien, en las transiciones hemos tenido dificultades pero no han acabo en nada. Es uno de los equipos más fiables de la categoría, defensivamente no se equivocan. Creo que les ha dado puntos su sistema defensivo".

Y una vez más, remarcó lo positivo de sus jugadores: "He disfrutado por cómo hemos llegado el balón, como hemos centrado, el juego interior… Con todo realizado con el juego posicional hoy ha sido el equipo más completo. Esto nos va a mantener cerca de los tres puntos. El punto puede parece escaso pero son tres jornadas puntuando, este es el camino".

Además, caracteriza de "agridulce" la lesión de Juande con el buen rendimiento de Andrés Caro. "La lesión de Juande es mala, aún no sé el alcance, parece que es el isquio. Pero ver que tenemos a chavales jóvenes en la puerta es fundamental, habéis visto con la personalidad y seguridad que se ha mostrado (Andrés Caro). Ese es el futuro del equipo".

Asimismo, analizó que la clave para mejorar en ataque es "el entendimiento de juego". "Cuanto más entiendas el juego, mejor vas a jugar. Le doy mucha importancia a saber dónde nos tenemos que colocar, atacar la profundidad. En los últimos metros nos falta esa maldad, o ser letales ahí. Pero bueno, lo conseguiremos".

En cuanto a Sekou, no le da importancia a que ni siquiera calentara para el partido: "Tenemos a Roberto, a Pablo, a Brandon… Al final la confianza ni se da ni se quita, se gana. Hay un trabajo entre semana y tomo la decisión en función el tipo de juego".

Por último, no quiso marcharse de la sala de prensa si dar las gracias a la afición por "cómo nos han empujado". "Les quiero dar las gracias y decirles que confíen en nosotros", concluyó el mister.