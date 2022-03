Málaga CF: Sin tiro a puerta no hay gol

En fútbol dos más dos no siempre es cuatro. La magia y las infinitas variables del balompié pueden hacen que un equipo con mejores jugadores caiga ante uno de bajo presupuesto o que por mucho que tengas la posesión en una contra el rival te saque los colores. Pero hay algo donde matemáticas no fallan: si no tiras a portería, los goles no van a subir a tu contador. Y esta es la gran asignatura pendiente del Málaga CF de Natxo González, como también lo fue con José Alberto López en el banquillo blanquiazul.

El equipo costasoleño está entre los peores de Segunda División en disparos a portería y también es de los que menos goles han sumado en lo que llevamos de curso. Una cosa va de la mano de la otra. En las 31 jornadas que se han celebrado hasta la fecha, el MCF ha realizado un total de 106 disparos a portería rival, los mismos que el Fuenlabrada. Solo, los números del Amorebieta, un recién ascendido que da guerra y que llegó a ganar en La Rosaleda, son peores, con 95. Todas estas estadísticas recuerdan una pregunta que se hacía el malaguismo tras el pasado mercado invernal de fichajes: ¿Por qué no se fichó a ningún refuerzo para la delantera? El trabajo de Brandon se ve jornada a jornada, pero en ese último pase algo falla (puntería, pausa, concentración…) El mallorquín lo intenta y se nota, es el jugador que más disparos a puerta acumula con el Málaga (19) y ha realizado siete goles en el campeonato nacional. Luego está Chavarría. Después de la lesión del pasado curso y sus posteriores complicaciones, el argentino sigue bastante lejos de su nivel. Por no hablar de ese ‘Expediente X’ llamado Sekou Gassama. La pantera, gran ilusión de la ofensiva blanquiazul para este curso, no ha terminado de arrancar y son ya muchos los meses en la disciplina malacitana. Dejando a un lado las lesiones, Natxo González dejó caer en la comparecencia postpartido del sábado que él saca al verde al jugador que mejor ha entrenado durante la semana, el que más le ha demostrado. En el choque ante la Ponferradina, el hispanosenegalés ni siquiera salió a calentar, detalle más que significativo de que su rendimiento está muy por debajo de lo que se esperaba a principios de campaña. En cambio, como en cada temporada desde hace varios años, La Academia certifica su buen estado y aporta futbolistas de la cantera al primer equipo. Este año Roberto Fernández, y Kevin en un segundo plano, está siendo el más destacado. Roberto no era delantero centro como tal cuando jugaba en el filial, pero es otro del que solo se puede alabar su sacrificio y su trabajo para llegar al área con algo de peligro. Además, ha ayudado al primer equipo con dos goles en el torneo de Segunda. La clave está en la medular Aunque ese último pase sea lo que más está lastrando al conjunto boquerón, no dejar de ser cierto que al Málaga CF le sigue faltando un centro del campo creador de juego que aporte verticalidad. Y sí, a estas alturas se sigue echando de menos -y mucho- a Luis Muñoz. Hay equipos en la categoría en los que los propios defensas laterales son los que sacan el balón hasta el área rival. Tiempo atrás, Víctor Gómez parecía tener esa explosividad para colaborar en ataque e incluso Juande, que ha lidiado y sigue lidiando con las lesiones, ha firmado dos goles en LaLiga SmartBank. Pero no, ser delantero blanquiazul no es tarea sencilla cuando llegan balones. Asimismo, en estas últimas semanas con Febas y Vadillo ya adaptados a la dinámica del equipo y con más minutos en el terreno de juego, se han visto ciertos avances. La esperanza del equipo de Natxo es que ese crecimiento siga hacia arriba y que el equipo demuestre que esos leves brotes verde están germinando. El conjunto blanquiazul tiene toda la semana por delante para afianzar lo bueno, lo que siempre destaca Natxo González, y seguir trabajando para minimizar los puntos débiles. El fin de la fase regular está cada vez más cerca, el conjunto costasoleño todavía está muy lejos del objetivo de los 50 puntos (37) y sigue mirando hacia abajo desde la 16º posición. El próximo sábado, ante el Fuenlabrada de Adrián González y Ontiveros, vuelve estar obligado a sumar de tres.