El Málaga CF se reencuentra con Ontiveros

Hay cosas que aunque se perdonen, cuesta olvidar y más aún cuando hablamos de un deporte tan pasional como el fútbol. El pasado verano, Javi Ontiveros pasó en cuestión días, incluso horas, de ser un ídolo a un jugador casi odiado por buena parte de la afición del Málaga CF.

Y es que el regreso de Ontiveros al Málaga CF estuvo a punto de hacerse realidad. El acuerdo con su club de procedencia, el Villarreal, era total y el marbellí parecía que quería regresar a casa, una negociación que provocó una gran ilusión en la afición malaguista.

La operación era complicada, pero conforme iban pasando los días la vuelta del jugador tomaba forma, se alejaba de la utopía y se convertía en (casi) una realidad. En las oficinas de La Rosaleda lo tenían todo preparado para la firma del contrato, el dorsal ya estaba puesto en la camiseta y el acto de presentación del jugador encauzado hasta que el Osasuna se cruzó por el camino. El acuerdo presuntamente cerrado se convirtió en papel mojado y Ontiveros cambió en el navegador de su coche la dirección de destino: De Málaga a Pamplona.

Ontiveros estaba empeñado en jugar en un equipo de Primera, pero en Osasuna no terminó de cuajar. Con el club rojillo solo disputó tres partidos ligueros, ninguno como titular y como mucho tuvo 17 minutos sobre el verde. Sí que fue titular en Copa del Rey ante San Agustín, firmando un gol, y frente al Dépor.

Con tan poco protagonismo, el club le buscó una salida en el ventana de fichajes de invierno. En enero estuvo a punto de recalar en el Cartagena, un club de la parte media de la tabla que lucha por entrar en el play off de ascenso a la máxima categoría. En cambio, acabó fichando por un Fuenlabrada en horas bajas, penúltimo de la categoría con solo 26 puntos en las 31 jornadas disputadas. En ese equipo también ha tenido un par de reencuentros malaguistas. El primero, el míster Sergio Pellicer, aunque hace unas semanas fue destituido y el segundo, Adrián González, capitán del conjunto malacitano cuando Ontiveros vestía la elástica blanquiazul.

Este fin de semana, Málaga CF y Ontiveros cruzan por primera vez sus caminos después del culebrón del pasado verano. Lo bueno para el jugador es que el partido no es en La Rosaleda, lo que le ahorrará un recibimiento muy hostil de una afición que se sintió traicionada con su repentino cambio de opinión.

En la entidad madrileña sí parece estar consiguiendo los minutos que quería. En su primer partido con el ‘Fuenla’, precisamente ante el Cartagena, no llegó a la media hora de juego. No obstante, desde el segundo partido hasta la fecha (contra Valladolid, Eibar, Alcorcón, Almería, Burgos y Zaragoza) el extremo de Marbella siempre ha sido titular. Ha dado un par de asistencias en los encuentros frente al Alcorcón y al Burgos, pero el gol todavía se le resiste. Solo queda esperar que la «ley del ex» no se cumpla este fin de semana.

El relato de Manolo Gaspar

En la comparecencia que el director deportivo dio al cierre del mercado estival de fichajes el nombre de Ontiveros salió a la palestra. «Cada persona es de una manera, yo si doy mi palabra jamás voy a fallar. Nosotros la posición la teníamos cubierta, eran más mis ganas de darle la afición ese regalo. Yo lo estuve esperando con los contratos en mi mesa», afirmaba con cierta acritud en aquel momento el máximo dirigente de La Cueva.

Explicó que las conversaciones con el ‘submarino amarillo’ fueron siempre en buena dirección e incluso agradeció al conjunto castellonense «la ayuda y la predisposición». «Esa noche me llamó Fernando Roig para pedirme perdón, me dijo que no sabía lo que se le había pasado al jugador por la cabeza», explicó Gaspar. La prueba de que todo estaba listo era que incluso tenía el dorsal asignado, el 22. O sea, que solo quedaba la firma, algo que nunca llegó. «No me siento defraudado, pero ahora conozco a Javi mejor», entonó Manolo Gaspar.

La relación entre el jugador y el director deportivo se ha enfriado hasta la congelación. De hecho, aunque hubiese oportunidad y el jugador quisiera, será muy complicado volver a ver a Ontiveros con la camiseta del Málaga CF. Cada vez que ha salido su nombre, Gaspar ha dejado claro que ese tren ya pasó. La cancha del Fernando Torres será el punto de reencuentro entre el Málaga CF y el marbellí, con el dirigente paleño como testigo.