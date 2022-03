Víctor Gómez: "Hemos recuperado confianza todos, no solo yo"

Víctor Gómez compareció este miércoles ante los medios en rueda de prensa y aseguró que tanto él como el equipo han «recuperado confianza» tras los últimos encuentros. El lateral diestro del Málaga CF ve el encuentro del sábado en Fuenlabrada como un partido donde ambos equipos se juegan mucho y donde las blanquiazules deben salir «con la misma ambición de siempre y la actitud de estos últimos 3 partidos». «Creo que tenemos que salir a ganar», explicó.

El conjunto de Martiricos ha demostrado en los últimos partidos que vuelve a competir y eso le ha hecho a los jugadores elevar su confianza. «Creo que la tranquilidad de los jugadores se nota. Esto es así. En el fútbol cuando los resultados no salen, los jugadores no están igual que cuando sí. Somos conscientes de que el partido del fin de semana es importante. Los resultados en casa no han sido los esperados, pero vamos allí a ganar el partido», dijo Víctor.

La receta de Víctor para que lleguen los resultados es clara: trabajo. Es evidente que el conjunto blanquiazul ha mejorado en los últimos choques, sobre todo en el aspecto defensivo: «Cuando los resultados están llegando a través del trabajo se nota. Sí que es verdad que, desgraciadamente ,ante el Cartagena tuvimos ese desliz en el último momento, pero el equipo está mejorando y es más sólido. Creo que estamos haciendo un gran trabajo defensivo. Y ofensivamente estamos llegando, eso es lo importante».

El defensa cedido por el Espanyol fue uno de las grandes noticias del principio de temporada, aunque ha tenido varios baches a lo largo del curso. Ahora dice haber recuperado la confianza, al igual que el resto de sus compañeros. «Al principio de temporada estuve a un buen nivel. No sé si fue un bajón personal o a nivel colectivo. Hemos recuperado confianza todos, no solo yo. Intentaremos que cada uno vuelva a coger su mejor versión para acabar la temporada lo mejor posible», aseveró.

El Málaga volvió a la senda de la victoria en Lezama con una defensa de tres centrales. Y luego ante la Ponferradina, por las circunstancias, volvió al esquema más habitual de esta temporada. «Creo que al final lo que el jugador tiene que hacer es adaptarse a la posición que le toque. En Lezama me tocó en esa defensa de 5 ocupar el carril. Como lateral que me considero algo más ofensivo que defensivo me viene muy bien. Me tengo que adaptar y ayudar al equipo como necesite. Hay que intentar hacer lo que el míster proponga», señaló el lateral blanquiazul.