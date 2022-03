Natxo González: "Para mí cada partido es como si fuera el último"

El encuentro de mañana ante el Fuenlabrada no es definitivo, pero es fundamental para que el Málaga CF siga marcando distancias con el descenso hasta certificar la permanencia. "Todos los partidos son importantes y no creo que nos den seis puntos, imagino que seguirán siendo tres, pero cada paso de tres puntos es un paso muy importante y si no, es un paso atrás", reflejó el míster Natxo González antes de partir hacia tierras madrileñas.

"Para mí cada partido es como si fuera el último y ese es el reto", enfatizó. "Es importante y somos conscientes de ello, pero más importante que el anterior o el próximo. El tema clasificatorio no me obsesiona, quedan 33 puntos por jugar. Hablaremos de eso cuando queden seis jornadas, pero todavía hay mucho que cortar y que pelear por arriba, por abajo y por el medio". Por todo el trabajo que queda por delante, el míster sabe que hay algo más de tranquilidad pero no ve diferencias en cuanto a la actitud del equipo. "Me dedico a trabajar y de aquí a casa, pero imagino que habrá algo más de tranquilidad. De puertas para adentro, a nivel de vestuario, el día a día es igual en cuanto al trabajo, a seriedad y profesionalidad. Y a nivel emocional, cuando ganas estás mejor. Falta muchísimo y por tanto tenemos que ser muy cautos y responsables y saber que quedan 33 puntos y da tiempo para todo. Hay que ser equilibrado a nivel emocional". La defensa del Fuenlabrada se cierra mucho y el Malaga CF está demostrado que sufre a la hora de generar peligro. En esta dirección, el preparador blanquiazul resaltó que para el "no cambia nada". "La falta de gol es una realidad, porque los números están ahí, trabajamos para que ofensivamente los números sean mejores y tener más oportunidades de gol, y cuantas más tengamos, más opciones habrá de que entre. Es la línea a seguir. Es una realidad, no nos tiene que generar esa sensación de inseguridad. Vamos a trabajar para mejorar un punto débil que tenemos". Para ello, Natxo hizo hincapié en que "tiene que ser una obligación" que sus jugadores estén enchufados y les pide el 100% en cada momento. También habló de la evolución que ha visto tanto en él como en sus jugadores desde que llegó a Martiricos. "Después de las semanas que llevo aquí, la evolución es la natural, pero el problema es que aquí te juegas tres puntos cada semana. Es la evolución que yo podría tener marcada como objetivo. Luego está la puntuación, que es lo que queda. Ahora mismo deberíamos tener dos puntos más, que creo que hemos merecido. Estoy satisfecho porque cada día siento que somos un equipo más fiable y a nivel puntuación, si tuviéramos algún puntito más seria lo justo". Sobre la afición que se desplazará hasta el Fernando Torres, el míster comentó que ellos tienes "la obligación de ganar, estén cerca o lejos". "Ganar para nosotros, para el equipo, para el club, para la afición… Y por supuesto, fuera de casa quizá hay más posibilidades de ganar cuando tienes un respaldo como el que vamos a tener el sábado, porque nos van a empujar. Pero obligados estamos siempre por lo menos a dar todo, obviamente por nosotros mismos y por la gente. Luego el resultado muchas veces no es el deseado pero tenemos que hacer todo lo posible para conseguirlo".