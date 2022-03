Natxo: "La eficacia ha sido decisiva"

Complicada rueda de prensa para Natxo González tras otro resultado doloroso. Para él, la valoración del partido era clara: «Hemos llegado mucho al área contraria, mucho más que el rival. La eficacia ha sido lo que la ha decidido. Ese sería el resumen».

Una de las jugadas más recordadas de este encuentro será la ocasión perdida de Brandon, escasos segundos antes de que los madrileños se adelantasen en el marcador. «Esa es la diferencia y la frustración. Tenemos que generar mucho. Por otro lado, poca fortuna tamvién con el palo de Kevin. Con menos ocasiones el rival, pues te penaliza. Nos han tirado poco y nos han metido una. Esa falta de eficacia en el área nos penaliza», analizó el preparador blanquiazul.

A la hora de valorar el rendimiento de sus jugadores en el terreno de juego, Natxo afirma con rotundidad que «el juego de ataque es el problema». Lo sabe él y toda la afición del Málaga CF. «Defensivamente estamos bien. Miras el número de tiros en contra en los últimos partidos y es muy pequeño. Lo perfecto no existe, pero nos penaliza un poquito el área contraria. Buscamos muchos recursos para llegar y lo estamos haciendo, pero nos falta fortuna en momentos concretos», comentó el vitoriano después del partido.

También comentó por qué se lanzó a revolucionar el ataque con un triple cambio después del 1-0. «Estábamos muy bien. Estábamos llegando con claridad y nos faltaba el último pase y la definición. El partido estaba controlado, y el rival no generaba. Los tres cambios se realizan por refrescar, simplemente».

Sobre el canterano Andrés Caro, que en Fuenlabrada tuvo su primera titularidad empujada por las lesiones de Juande y que Peybernes todavía no está al 100%, el míster se mostró muy satisfecho con la actuación del joven defensa de La Academia.

En último lugar, prefirió no hablar de cómo queda la clasificación después de esta derrota, quedan todavía muchas jornadas por delante. «No he visto nada, estoy jodido y me da igual lo que hayan hecho los demás. Es lo que me da vueltas a la cabeza. Lo demás me da igual. Es increíble que hayamos perdido aquí con el partido que hemos hecho», concluyó el preparador antes de regresar hacia la Costa del Sol para pensar en el importante duelo de la semana que viene ante el Huesca en La Rosaleda.

Declaraciones del capitán

En la zona mixta del Fernando Torres, Lombán dejó unas escuetas impresiones sobre la derrota ante el conjunto de Sandoval.

«Es díficil hacer una valoración después de la derrota. Creo que gran parte del partido lo hemos controlado, hemos tenido la posesión, hemos tenido llegadas claras.. Pero cuando no haces daño al rival... Ellos juegan en casa, se juegan mucho y sabían que alguna iban a tener».

Sobre los aficionados malaguistas que se desplazaron hasta el estadio madrileño, Lombán ante todo les quiso dar las gracias. «Les agradecemos que se desplacen, por encima de todo ellos quieren a su equipo y eso es lo importante».